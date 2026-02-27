最高出力615psのV12搭載スーパーカー

ゴードン・マレー・オートモーティブ（GMA）の新型スーパーカー『T.33』が、ついに量産段階に近づいている。公道でテスト走行中のプロトタイプが初めて目撃されたのだ。

T.33は、GMAのフラッグシップモデル『T.50』に続く第2の「量産」モデルで、発表からすでに4年が経過した。



当初は2024年に納車開始予定だったが、100台限定のT.50の生産遅延により延期されていた。最後のT.50は昨年7月、ようやくGMAの単一生産ラインから出荷された。

GMAにとってもう1つの課題は、開発コストの高さに起因する資金面での圧力だった。おそらくこれが、超限定生産モデル『ル・マンGTR』と『S1 LM』の生産を優先した理由だろう。この2車種は同社の新部門スペシャル・ビークルズが手掛けたもので、3台限定のS1 LMのうち1台はオークションで1580万ポンド（約33億円）で落札された。

これに続き、昨年末にはT50の購入者であるタリック・オウアス氏が設立した企業から新たに9000万ポンド（約190億円）の投資が行われ、T.33の生産がついに間近に迫った。この投資は、T.33スパイダーと、最高出力700psのハードコアモデルT.50 Sニキ・ラウダの納車加速にも寄与するだろう。

T.50よりも実用性を高めたモデル

2022年初頭に発表されたT33は、3人乗りのT.50よりも「実用性を高めたモデル」として構想された。

専用設計のカーボン・アルミニウム製モノコックを採用し、コスワース設計の自然吸気3.9L V12エンジンを搭載。最高出力615ps、最大回転数は1万1100rpmで、6速マニュアル・トランスミッションと組み合わされる。

137万ポンド（約2億9000万円）という価格にもかかわらず、生産予定の100台は発表から1週間以内に完売した。

当時、GMA創設者のゴードン・マレー氏は「もし1台だけスーパーカーを所有するなら、T.33こそが選ばれるべき1台として設計された」と述べていた。