日本相撲協会は26日、春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査に20人が受検すると発表した。卒業の時期と重なるため「就職場所」とも呼ばれ、年6場所のうち最も受検者が多い3月の春場所。義務教育修了が受検資格に定着した1973年以降では2024年の27人が最少だったが、今年はそれを下回る過去最少となった。検査は28日に大阪市内で行われる。

大学生では、全国学生選手権準優勝で幕下最下位格付け出し資格を持つ東農大の木下優希（22＝時津風部屋）、早大相撲部から94年ぶり入門で話題となった川副楓馬（22＝安治川部屋）、日大でレギュラー経験もある矢田隆晟（22＝木瀬部屋）の3人が受検する。川副と矢田は、初場所の新弟子検査に合格した専大出身のスフバット（22＝朝日山部屋）とともに前相撲で初土俵を踏むこととなる。なお、スフバットは「白月狼（はくげつろう）」のしこ名でのデビューが予定されている。

高校生は、国民スポーツ大会準優勝で三段目最下位格付け出し資格を持つ東京・足立新田高の甲斐田龍馬（18＝春日野部屋）ら7人。埼玉栄高からは中澤睦士（むさし、18＝木瀬部屋）と井畑史光（しでら、18＝境川部屋）が名を連ねた。幕内格行司の木村秋治郎（55＝春日野部屋）を父に持つ中澤は中学生時代から全国大会で活躍しており、高校3年時には関東大会100キロ以上級優勝などの実績を残した。埼玉栄高のOBには大関・琴桜や幕内・藤ノ川、王鵬といった親子関取が複数人いる中「父は行司」という異色の“2世力士”が誕生する。

大分・日田林工高の梅木広兜（18＝放駒部屋）、大分・中津東高の野島陽向（18＝二所ノ関部屋）、三重・石薬師高の後藤隼斗（18＝二所ノ関部屋）の3人は全国高校総体個人戦で決勝トーナメントに進出した実績があり、福岡・希望が丘高の福田優聖（18＝秀ノ山部屋）は全国高校総体の団体戦に出場した経験がある。野島は身長1メートル63で体格基準（1メートル67以上）に満たないが、今月16日の運動能力検査に合格した。

中学卒業見込み者は10人。香川・高松市立龍雲中の竹内凰人（15＝音羽山部屋）と滋賀・長浜相撲クラブの岸本陽向（15＝秀ノ山部屋）は全国中学校体育大会の個人戦出場経験がある。竹内凰人は同じ音羽山部屋の序二段・鶴峰（18）と讃岐竜（17）の弟で、3兄弟力士となる。静岡・やいづ少年相撲クラブの芳野竜汰（15＝佐渡ケ嶽部屋）は東海大会ベスト8の実績があり、身長1メートル61で16日の運動能力検査に合格した。