高橋英樹、旅先のハワイで手作りした“豪快”朝ごはんを披露 オムレツ×太巻きで和洋折衷に「最高にうまそう」「ハワイで自炊するのは楽しいですね」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が24日、自身のブログを更新。「自炊の朝ごはん作り」と題し、現在妻・美恵子さんと共に訪れているハワイでの“豪快”な手作り朝食を披露した。
【写真】「最高にうまそう」ハワイのホテルで手作りした高橋英樹の“豪快”朝ごはん
高橋は、宿泊先で自らフライパンを握り「玉子・チーズ・そしてハムでの“くちゃんこオムレツ”！（笑）」と、遊び心たっぷりに命名したひと皿を公開。卵をぜいたくに4個使い、3種類のスライスチーズと大切りにしたハムを投入したという。
旅先の自炊ゆえに「バターやオイル、塩・胡椒、ケチャップも無い」というハプニングに見舞われたそうだが、そこはベテランの知恵。チーズとハムの塩気を活かすことで「これがいい塩加減で旨い！」と大満足の仕上がりになったことを明かした。
テーブルには“くちゃんこオムレツ”のほか、太巻きやサラダ、色鮮やかなフルーツの盛り合わせなどが並び、和洋折衷の朝食に仕上がっていた。
コメント欄には「最高にうまそう」「ハワイで自炊するのは楽しいですね」「おいしそう」「素敵」などの声が多数寄せられている。
