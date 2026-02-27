世界情勢は大きな変化を迎えつつあります。そんななか2月初頭に衆議院選挙を終え、今後の動向に注目が集まる「高市内閣」。国内外の情勢が目まぐるしく変化するなかで、投資家はどのようなポイントに注目すべきなのでしょうか。そこで本記事では、日本経済の今後について、杉村太蔵氏の著書『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）より一部を抜粋・編集し、高市政権下で今後注目すべき「3つのキーワード」とともに解説します。※株価等の情報はすべて、書籍執筆時（2025年11月）のものです。

投資家の視点からみる「高市政権」での注目キーワード

高市政権で注目のキーワード

─ 9つの「危機管理投資」、特に「造船」

─「レアアース」の日米共同開発が決定

─ 新暗号資産「ステーブルコイン

2025年10月21日、高市早苗内閣が発足しました。来年の「骨太の方針」に加えられるであろう、押さえておいていただきたいキーワードがあります。

それは、「危機管理投資」です。この言葉は、じつは石破政権の時から、日米の関税交渉の中で議論されていたことでもあります。関税交渉の際に発表された「日本がアメリカに80兆円を投資する」という話の延長です。

今、世界の秩序は大きく変わろうとしています。端的に言えば、2030年代から2040年代にかけて、中国がアメリカの覇権的地位を奪い取ろうとしているわけです。万が一、そうした状態になったとしても、日本とアメリカが共同で「私たちの生活に欠かすことができないサプライチェーンの供給網をしっかり構築していきましょう」というのが、この80兆円投資の意義です。

これはよく誤解されて語られますが、トランプ大統領に騙されて「日本が多額の資金をアメリカに支払わされる」とか、「日本が大きな損をさせられる」といったたぐいの話ではないのです。

石破政権時代はこの投資の対象を「AI、半導体、エネルギー、創薬、造船」など、9つの分野をその具体例として挙げていました。

高市政権注目のキーワード 崑ちァ廚老从儖汰簡歉磴陵

なかでも、もっとも私が重要だと考えるのが「造船」です。

日本は四方を海に囲まれた典型的な海洋国家です。私たちの暮らしは、船がなければ成り立ちません。ところが、現在の造船業は中国と韓国が圧倒的シェアを握っており、かつては大きかった日本の造船業は大きく後退しています。

もし日本が船を手に入れられなくなってしまったら、これはとんでもないことになります。エネルギーも食料も輸入できない。さらには、自動車などの主要産品をせっかくつくっても輸出ができない。貿易大国として貿易ができない状況というのは死活問題です。

だからこそ、「造船」は経済安全保障上も、極めて重要な分野だということです。三井E&Sや名村造船所などが注目銘柄でしょう。

高市政権で注目のキーワード◆ 屮譽▲◆璽后廚瞭米共同開発

加えて、大注目したいのが、「レアアース（希土類）」です。

現在、世界のレアアース生産の7割を中国が握っています。もし中国が「もう輸出しない」と言い出したら、アメリカも日本も完全に詰みます。

ただじつは、日本の南鳥島沖の海底（深さ約5,500メートル）に大量のレアアースが埋蔵されている可能性があることについて、かなり前からわかっていました。しかし、海底資源の開発は莫大なコストがかかり、民間だけではリスクが大きすぎて開発が進められず、政府もこれまで躊躇していました。

ですが、「経済安全保障」というキーワードの登場で、ようやく南鳥島沖の海底レアアースの掘削について、「日米で共同で開発しよう！」と、10月末にトランプ大統領と高市総理との会談で合意されました。

もし本当に採掘ができれば、長らく資源に乏しいと言われてきた日本が、ここにきて、まさかの資源大国になる可能性がでてきたわけです。一説によれば、中国の約13倍の量のレアアースがあるのではないか、とも言われています。

そもそも、石破政権時代すでに試験掘削の開始時期について、2026年1月と決まっていました。そのうえで今回、「日米での共同開発が合意できた」ことは非常に大きいことです。

掘削の可能性が上がれば上がるほど、中国はこの開発を邪魔したいと考えるはずです。こうした時に、アメリカとの共同開発であれば、中国側の嫌がらせを抑止できる可能性が高まるはずですよね。

ちなみに、この日本の国運をかけた巨大プロジェクト、海底レアアース掘削事業ですが、海底掘削技術を持つ企業として大注目なのが、東洋エンジニアリングです。この会社は海底資源開発の技術力が高く、南鳥島プロジェクトの中核を担う可能性があります。

高市政権で注目のキーワード ステーブルコインの電子決済

そしてもうひとつ、2026年以降の大きな政策・投資テーマになるのが「ステーブルコイン」です。

これは新しいキーワードで、じつは私もまだ勉強中なのですが、これについて自分の言葉で説明できるようになれると、人より一歩先に行けるはずでしょう。今年必ずどこかでこのステーブルコインは話題にのぼってくるはずです。

これはブロックチェーン技術を使った暗号資産ですが、ビットコインのように価格が乱高下せず、「1コイン＝1円」で、常に日本の法定通貨の円と連動しているところが最大の特徴です。政府は2025年8月から、JPYC社が発行するステーブルコインの取り扱いを正式に認可しました。最大のメリットは、海外送金のスピードとコストです。これなら、これまで2週間以上かかっていた国際送金が、わずか数分で完了するそうです。

さらに非常に興味深いのが、JPYC社は「どうやって儲けを出すのか？」という点です。預かった1ステーブルコインと1円を交換します。このときに預かった円を償還までの期間、なんと「日本円の預貯金と日本国債で運用する」というのです。

今、日本国債はあまり人気がなく、買い手不足で悩んでいます。仮にステーブルコインが普及するとなると、結果としては国債の新たな買い手が誕生するという話にもなりえます。

こうしたステーブルコインや暗号資産の技術に早くから注目し、取引を担っているのがSBIホールディングスです。同社はすでにUSドルのステーブルコインの取引を行っている実績があります。私は、このステーブルコイン関連銘柄として、大注目しています。

高市政権が示す「骨太の方針」に要注目

一方で、まだ発足したばかりの高市政権。最大の政治的弱点は国民の審判を受けていないという点です。

私は、早い段階で衆議院を解散し、国民に信を問う場面がくると考えています。まだ不安定さと不透明感がある高市政権ですが、それだけに毎月開催される経済財政諮問会議の議事録は、要チェックです。

加えて、皆さんには、2026年6月に閣議決定される「骨太の方針」を熟読していただき、政府が「今の日本経済の何を問題として認識」していて、「どのように解決しようとしているのか」について、よく確認していただきたいと思います。

繰り返しになりますが、はっきり言えることがあります。

本章で皆さんにとにかくご理解いただきたいことは、「これから日本経済はどうなるのか？」という問いについて漠然と考えるのではなく、「骨太の方針」をしっかりと読み込むことで、日本政府が考えていることを客観的データや真実に基づいて理解するということです。

そして、「骨太の方針」に基づいた投資で得られるものは、それだけじゃないんです。自分の資産を増やすと同時に、これに投資することで「日本の社会課題の解決」にも参画ができるのです。このダブルのリターンこそが、投資の真の魅力ではないでしょうか。

杉村 太蔵

元衆議院議員／投資家