浜辺美波×高級SUV

現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演中の浜辺美波さん。過去にはアウディ公式インスタグラムへ登場し、「Q6 e-tron」との2ショットを披露しました。女優としての活動とは異なる一面を見せた姿に、多くのユーザーから反響が集まっています。

今回、大河ドラマ初出演となる浜辺さんは、仲野太賀さん演じる豊臣秀長を中心に描く同作で、秀吉の正妻・寧々（ねね）役を務めています。

そんなドラマでの活躍が続くなか、2025年10月にはAudi Japanの公式インスタグラムに登場し、最新EV「Audi Q6 e-tron」と並ぶ写真が投稿されました。

落ち着いたブラックのボディをまとったQ6 e-tronと、華やかなワンピース姿の浜辺さんが並んだショットに、多くのユーザーの目を引きました。

Q6 e-tronは、アウディの電動化戦略を象徴する最新SUVで、新世代EV専用プラットフォーム「PPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）」を採用した初の市販モデルです。

全長4770mm×全幅1940mm×全高1695mm、ホイールベース2895mmという堂々としたサイズに加え、シャープなLEDライトや滑らかなラインが特徴の外装が目を引きます。

インテリアはデザイン性と人間工学を両立させた構成で、立体的な3Dデザインや鮮明なMMIパノラマディスプレイが奥行きと操作性を高めています。

パワートレインには高効率モーターと新開発バッテリーを組み合わせ、AWD仕様では最大380kW（約517PS）を発揮。航続距離は最長672kmとされ、日常使いからスポーティな走りまで幅広く対応します。

価格（税込）は839万円〜1320万円と案内されていました。

この投稿に対して、ユーザーからは「黒のQ6 e-tronとよく似合う」「可愛い」「素敵」といった声が寄せられるなど、さまざまな反応が見られました。

なお、この投稿は、Forbes JAPANが開催する「30 UNDER 30」とAudi Japanのパートナーシップ企画の一環として公開されたもので、浜辺さんは同企画のAudi特別賞（エンターテインメント部門）に選出されています。