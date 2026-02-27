進化系“位置情報”で新たな商機を掘り起こす！ビッグデータをAI解析
スマホやカーナビなどを経由して、日々収集される位置情報のビッグデータ。ビジネスへの活用が期待される一方、実際に活用できている企業はまだ少ないのが実情だ。
そんな潜在力を秘めた位置情報を独自AIで解析・加工して、経済や社会の現場への実装を進めている開拓者が、東京大学発スタートアップ「ロケーションマインド」の柴崎亮介CTOだ。
いま柴崎の技術は企業や自治体で活用が始まり、広告・物流・観光の現場を変えようとし
ている。日本だけでなく、150カ国・地域の膨大なデータを取得。海外展開にも動き出し、すでにサウジアラビア政府も注目するまでに。
さらに、世界に“位置偽装”の脅威が迫るなか、柴崎は新たなアプローチで位置情報技術を安全保障などにも生かそうと考えている。
今回は、位置情報ビッグデータを進化させ、世界を変えようと奮闘する開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ロケーションマインド 柴崎亮介 CTO
ナレーター：谷田歩（俳優）
