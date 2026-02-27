ロッテリリーフ陣が無失点リレー

26日、都城コアラのマーチスタジアムで行われた「GLOBAL FRIENDSHIP SERIES 2026」は、18-4で、ロッテがワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ代表に大勝した。

ロッテは1回、井上広大外野手の適時打で先制。2回には岡村了樹捕手の出塁から好機を広げ、茶谷健太内野手や池田来翔内野手らの適時打で4点を勝ち越した。ドラフト4位で入団した櫻井ユウヤ内野手が3安打5打点をマークするなど、打線が19安打18得点と爆発した。

投げては、先発のサム・ロング投手が3回3失点、ホセ・カスティーヨ投手が1回1失点とするも、5回以降は冨士隼斗投手、八木彬投手、澤田圭佑投手の無失点リレーで試合を締めた。

SOKKENスタジアムで行われた「2026球春みやざきベースボールゲームズ」は、0-0のまま降雨ノーゲームとなった。

オリックス先発のショーン・ジェリー投手は2回無失点と好投し、平野佳寿投手、岩嵜翔投手も無失点でつないだ。守備では森友哉捕手が盗塁阻止を見せたが、打線は1回に放った廣岡大志内野手の1安打のみに終わった。

対する西武は、先発の武内夏暉投手と2番手の渡邉勇太朗投手がそれぞれ2回無失点と安定した投球を披露した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）