「ショウヘイ・オオタニ!!!!!!」と響き渡る絶叫

ドジャースの大谷翔平投手の稀少なトレーディングカードが、米国のカードショップで出現し大きな話題となっている。米大手ベースボールカード会社トップスの公式Ｘ（旧ツイッター）が22日（日本時間23日）、世界に1枚しかない直筆サイン入りの1/1カードを引き当てたファンの狂喜乱舞する様子を公開した。歴史的なお宝を手にした瞬間に、引き当てた本人と周囲も騒然となり、異様な熱気に包まれている。

公開された動画では、現地のカードショップでファンらが集まり、カードの入ったパックを開封するリップ・ナイトが行われていた。カウントダウンとともにカードが姿を現すと、周囲からは凄まじい絶叫が沸き起こった。カードを掲げながら何度も叫び声を上げ、信じられないといった表情で飛び跳ねていた。

大谷のカードは、メジャーリーグの歴史を塗り替える活躍とともに市場価値が高騰し続けている。特に世界で1枚しか存在しない1/1の直筆サインカードは、コレクターの間で垂涎の的となっている。昨年12月には「2025 Topps Chrome MVP Award Gold MLB Logoman Shohei Ohtani PATCH AUTO 1/1」が300万ドル（約4億6700万円）で落札され、引き当てた人の人生を変えるほどの価値を持っている。

同メディアの投稿では、カードを手にしたファンが「うおぉぉぉぉぉ!!!! ショウヘイ・オオタニ!!!!!! ショウヘイ・オオタニだぞ!!!!!! レッツゴー!!!!!!」と絶叫する様子が伝えられた。さらに周囲からも「マジかよ！」と驚きの声が上がり、興奮したコレクターは「1/1オオタニ（カード）だ!!」と再び歓喜を爆発させていた。まさに一生モノのお宝を手にしたファンの興奮は、海を越えて大きな反響を呼んでいる。（Full-Count編集部）