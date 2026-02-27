スタバ、初の「ひなまつり フラペチーノ」本日発売！ “ふわサク”おいり風3色あられをトッピング
「スターバックス」は、2月27日（金）から、ひなまつりを全世代で楽しめるドリンク「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】おいしそう！ 新登場の「アールグレイ バスクチーズケーキ」も
■ショートサイズで展開
今回発売される「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、ひなまつりを祝うお菓子として伝統的に親しまれている華やかな色合いのおいり風3色あられが特長的なドリンク。
SAKURAプロモーション第1弾で登場した「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」の上品な白桃の風味とぷるんとした食感はそのままに、トップにはオリジナルで開発した“ふわサク”食感のおいり風3色あられをトッピングしている。
飲み進めるごとに、白桃のまろやかさに立体的な桜の風味が重なり、春らしい味わいを堪能可能。子どもや年配の人にも手に取りやすいショートサイズで展開され、家族みんなでひなまつりを満喫できる一杯となっている。
また、香り豊かなアールグレイの茶葉を使用して仕上げた「アールグレイ バスクチーズケーキ」も新しく登場。なめらかなアールグレイバスクチーズ生地の下に大麦入りのビスケット生地を合わせており、ひと口ごとに素材の風味と食感のコントラストが楽しめる。
