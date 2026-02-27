岩手県大船渡市の山林火災は、２６日で発生から１年がたった。

市の調査によると、被災した山林のうち私有の人工林について、所有者が国の補助制度を活用した再生を考えている山林の面積は、対象となる約１７００ヘクタールの半分未満にとどまっている。背景には、高齢化などで管理に手が回らないことがあるという。

「今後どうすればいいのか分からない」。同市三陸町の漁師の男性（５７）が不安を漏らした。所有する６か所のスギ林は後継者がおらず、被害木は売れないため、手放すことを考えている。国の補助事業の利用には後ろ向きだ。

山林火災では平成以降で国内最大となる約３３７０ヘクタールが焼失。市は昨年９、１０月、このうち私有の人工林約１７００ヘクタールについて、５７７の個人や団体に、被害木の伐採や造林を補助する国の「森林災害復旧事業」を活用する意向があるかを調査。その結果、活用の希望があった山林の面積は７８３ヘクタール（約４６％）だった。

国の事業の活用を希望しない理由では「後継者不在」「所有者が高齢で管理が困難」などが挙がった。

人工林の回復には約５０年かかると推計される。岩手大農学部の真坂一彦教授（造林学）は「山林が適切に管理されないと土を保持する機能が低下して土砂災害のリスクが高まる」と指摘。「所有者任せではなく、国や民間も森林管理をサポートする仕組みを考える必要がある」と強調する。