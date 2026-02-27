人気ロックバンド「MY FIRST STORY」が26日夜、X（旧ツイッター）を更新。「バンド活動の休止」を発表した。

マイファスは公式Xで26日午後11時26分、「2026.2.26」とつづり、メッセージの画像を添付。「お知らせ」と書かれたメッセージには「今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身を向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間として、MY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断いたしました。いつか戻ってくる日まで。」とつづっている。

MY FIRST STORYは2011年に結成。12年にファーストアルバム「MY FIRST STORY」を発売。16年には武道館でコンサート。24年にはHYDEとのコラボ「夢幻」が人気アニメ「鬼滅の刃」のアニメシリーズ最新作「鬼滅の刃 柱稽古編」の主題歌に使用された。ボーカルのHiroは24年10月13日、女優、モデルの山本舞香との結婚を発表している。現在はKid'z(ドラムス)Hiro(ボーカル)Nob(ベース)Teru(ギター)の4人のメンバーで活動。今年はデビュー15周年だった。