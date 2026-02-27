今春の開催を前に話題を集めている京都国立博物館（京都市東山区）の特別展「北野天神」（4月18日〜6月14日）。同展に出品される刀剣にちなみ、ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」のキャラクターをデザインした前売りチケットが人気を博している。すでに売り切れた種類のチケットがあるほか、販売期間が2月末までのものもあり、コラボチケット希望者は早めの購入がおすすめだ。

特別展「北野天神」×刀剣乱舞ONLINEコラボレーション イメージビジュアル

同展は菅原道真の神格化と天神信仰の広がりについて絵巻や彫刻、古文書など多彩な文化財から読み解く大規模な展覧会で、国宝「北野天神縁起絵巻（承久本）」全巻全場面が初公開されることなどから、開幕前から大きな話題に。さらに、源氏の重宝である“兄弟刀”「重要文化財《太刀 国綱ト銘ガアル（鬼切丸・髭切）》（京都・北野天満宮蔵）」「重要文化財《太刀 銘□忠（薄緑・膝丸）》（京都・大覚寺蔵）」の2振が同じケース内に展示されることで、全国の刀剣ファンの熱視線を集めている。会期中、どちらの太刀も自由に撮影可能。

国宝 北野天神縁起絵巻（承久本） 巻第1（部分）京都・北野天満宮蔵［通期展示、この場面は前期展示］

トークイベント付きのコラボチケットはすでに完売、そのほかの特典が付く特別仕様チケットも売れ行き好調という。展覧会の公式図録＋刀剣乱舞ONLINEしおり付きコラボチケット（税込5500円）は2月28日（土）まで、そのほかの特典が付くコラボチケットは3月22日（日）まで期間限定で販売される。

また会期中は、同館内に刀剣男士「髭切」「膝丸」の等身大パネルがお目見えするほか、平成知新館1階レストランでは、前田珈琲による刀剣乱舞コラボカフェの開催も予定されている。くわしくは公式サイト、公式Xで後日発表される。チケット情報など展覧会の詳細については展覧会公式サイトで。