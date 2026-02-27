『新婚さん』純烈・後上翔太＆元AKB48・横山由依、結婚式＆新婚旅行秘話 ケンカは？子どもは？にも回答【独占インタビュー】
純烈の後上翔太（39）とタレント・俳優の横山由依（33）夫妻が、3月1日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に“新婚さん”として出演する。このほど2人がオリコンニュースの独占インタビューに応じ、それぞれの思いを明かした。
後上は、歌謡コーラスグループ「純烈」の結成メンバーとして、2007年に加入。 “スーパー銭湯アイドル”として温浴施設などで地道な活動を重ね、2018年の『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。以来、全国各地でライブやイベント、テレビ出演に飛び回る。
横山は、10代からアイドルグループ「AKB48」の主要メンバーとして活躍し、2代目総監督を務めた。2021年12月、12年におよぶアイドル活動に幕を下ろし、現在は舞台やドラマ、バラエティーなど多彩に活動する。
2人は、2024年12月に結婚を発表し、多数の祝福を受けた。今回、夫婦そろっての貴重な出演となる『新婚さんいらっしゃい！』では、MC・藤井隆＆井上咲楽とトークを繰り広げ、交際に至ったなれそめや結婚秘話、そしてファンに対する感謝などを語る。「こんなに全部をしっかり話すのは初めて」だという必見の内容となる。
■『新婚さんいらっしゃい！』出演を終えて、さらに明かす結婚式＆新婚旅行の秘話
――番組トークでは、お二人の出会いから結婚に至るまで、裏側をぶっちゃけておられました。
【横山】こんなに全部をしっかり話すのは初めてでした。（周囲の反応は）どうだろう？放送がどんなふうになってるんだろうと、私たちもワクワクしながら見たいです。それから、ファンの方からメッセージをいただいたのがすごくうれしかったです。心配している部分もあったけれど、祝福してくださる方がいるのはすごくうれしいし、身を引き締めて活動していきたいなと思いましたね。
【後上】 皆さん、めちゃくちゃ愛にあふれていて。これからも大事に、ちゃんとファンの方と向き合っていきたいなとあらためて思いました。
――もっと話したかったなと思うところもあるのでは？オリコンニュースだけに番組にはない秘話があれば教えてください。
【後上】 結婚式の余興は、純烈とAKB48に歌っていただいたんですよ。
【横山】 結婚式は盛り上がってくださって、すごくやってよかったです。準備から2人で全部して、式で流れる曲もAKB48と純烈にしました。手紙を読む時はこの曲が合うかなとか。AKB、純烈、AKBの順番で、自分たちで選びました。ここだけの話です（笑）。
【後上】 新婚旅行は、ロサンゼルスに行かせていただいたんですけど、２人でドジャーブルーの「LA」って書いてあるパーカーを、空港に行く時から着て、運転手さんに「LA行かれるですか？」って聞かれて…（笑）。
■「ケンカは本当にない」…子どもは「どっちが溺愛するんだろう？（笑）」
――結婚して家族になると、逆に見えてくるものもあると思います。新婚生活はいかがですか？
【横山】 本当に出会って、付き合い始めて、結婚までが自然な感じなんです。変わったなっていうこともないし、幸せな日常が続いています。もちろん、これから年齢を重ねていったら、ケガしちゃったりすることもあるだろうと思うけれど、しっかりコミュニケーションをとりながら、ずっと一緒にいられたらいいなと思います。
【後上】 ケンカは本当にないんです。インタビューなどでは、そっちのエピソードを聞かれることもあるんですが、なくて（笑）。今後そういうのがでてくるのかな？でも、それだけ一緒に時間を重ねているということですから。
――家族になることで、心配も増え、楽しみも増え、人生が変わりますね。
【後上】 今後、もしも新たな家族を授かったら？と、ifの話で盛り上がることはあります。どっちが溺愛するんだろう？とか（笑）
【横山】 無事に一日を終えて、無事に家に帰って、健康と安全を祈って、そういうことの積み重ねだと思うんです。
【後上】 横断歩道のギリギリには立たないでね（笑）
