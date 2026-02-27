23歳・ザギトワ、8年前のオリンピックを回想 “スタイル抜群”の近影には「お美しい」「格好良い」の声
平昌オリンピック・フィギュアスケート女子金メダリストのアリーナ・ザギトワ（23）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。当時の映像とともに、2018年の平昌オリンピックを振り返った。
【写真】「お美しい」金メダルは8年前！“スタイル抜群”の近影を披露した23歳のザギトワ
投稿では、平昌オリンピックでの演技や表彰式での様子、舞台裏のオフ姿などが収められた映像を公開し、全文ロシア語で投稿。「8年前の2月23日、私の人生を永遠に変える出来事が起こりました。オリンピックで優勝したのです。感動と喜び、そして信念に満ちた、忘れられない一日でした」と振り返り、「家族に心から感謝します。いつも私を支え、愛し、忍耐強く接し、信じ続けてくれたことに感謝します。コーチ陣にも感謝します。彼らの素晴らしい仕事ぶり、尽きることのない忍耐力、そして最後まで戦い抜くことを教えてくれたことに感謝します。祖国にも感謝します。ロシア代表として、このような重要な舞台に立つ機会を与えてくれたことに感謝します」と自身を支えた人々に対して感謝をつづった。
続けて「そして、ファンの皆さんには特に感謝します。良い時も辛い時も、いつも私を支えてくれました。皆さんのサポートは私にインスピレーションを与え、前進する力を与えてくれます。これらの思い出は、永遠に私の心の中に残るでしょう」と伝えた。
インスタでは、115万人以上のフォロワーを抱え、抜群のスタイルが際立つモデル姿などを公開しているザギトワ。24日には胸元ざっくり＆ミニ丈の“肌見せ”ドレス姿を披露し、日本語でも「お美しいです」「格好良い」などとコメントが寄せられていた。
