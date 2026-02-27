23歳・ザギトワ、8年前のオリンピックを回想 “スタイル抜群”の近影には「お美しい」「格好良い」の声

23歳・ザギトワ、8年前のオリンピックを回想 “スタイル抜群”の近影には「お美しい」「格好良い」の声