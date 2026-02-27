◇欧州リーグ決勝トーナメント進出プレーオフ第2戦 ゲンク3ー3（2戦合計6―4）ディナモ・ザグレブ（2026年2月26日）

サッカーの欧州リーグ（EL）は決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第2戦が26日に各地で行われ、ゲンク（ベルギー）のMF伊東純也が2戦合計3ー3となり突入した本拠ディナモ・ザグレブ（クロアチア）戦の延長前半11分に値千金の決勝弾を呼び込む活躍。記録上はオウンゴールとなってしまったがPK献上の汚名返上となる得点に絡んで16強進出へと導いた。FW横山歩夢はベンチ入りするも出番なしに終わった。決勝トーナメント初戦ではMF鈴木唯人所属のフライブルク（ドイツ）かローマ（イタリア）のどちらかと対戦することになった。なお、ラウンド16の組み合わせ抽選会は27日に行われる。

チームは敵地での第1戦に3ー1と快勝。2点のアドバンテージを持って第2戦へと臨んだが前半アディショナルタイム、GKラワルが痛恨のミス。ゴール前でボールを繋ごうとして相手に奪われ、そのままあっけなく先制点を奪われてしまった。

この日は右サイドで先発出場した伊東だったが1ー1の後半12分、自陣エリア内で相手MFビドビッチの足を引っかけてしまいPK献上。主審にノーファウルを必死にアピールしたが判定変わらず。天を仰いで悔しがると、このピンチを決められ1ー2と再びリードを許した。

さらに後半30分、FWストイコビッチに豪快なミドルシュートを決められ1ー3。2戦合計3ー3のまま勝負は延長戦へともつれ込むことになった。

すると延長前半11分、伊東がMFザットルベルガーからのスルーパスに反応。ゴール前に鋭く抜け出し、値千金の決勝ゴール。右足アウトでのシュートは相手に当たりながらゴールインしたため記録はその後オウンゴールへと修正されたが、16強進出へと導く貴重な得点を呼んだ。

なお決勝トーナメント初戦ではMF鈴木唯人所属のフライブルク（ドイツ）かローマ（イタリア）と激突へ。日本人対決が実現なるか27日の抽選会に注目が集まる。