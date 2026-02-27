今回は、招待していないはずの両親が、結婚式に現れたエピソードを紹介します。

婿養子になり、やっと毒親と縁を切れると思っていたけど…

「最近、学生時代から付き合っている彼女と結婚しました。彼女の父親はとある有名企業の社長ですが、俺もその会社で社員として働いています。社長にはかなり気に入られていて、次期社長になってほしいと言われています。

そしてこの前、超豪華な結婚式をしました。結婚式の日に入籍し、『これでやっと〇〇家（妻の家）の婿養子になれる』『親と縁を切れる』と思い、うれしかったです。というのも俺の親は超のつく毒親だからです。

しかし、呼んでいないはずの両親が結婚式に現れ、ぎょっとしました。そこで両親に『呼んでもないのに来るなんておかしいだろ？』『さっさと帰れ！』と言い放ちましたが、モヤモヤしました」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ この男性は、子どもの頃から両親に暴言を吐かれ続けるなど、相当ひどい扱いを受けてきたそうです。結婚式には両親を絶対に招待しないと誓っていたそうですが、まさか来るとは、という感じですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。