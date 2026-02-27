米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が、MLB Japan公式Instagramの投稿でマルチヒットを記録したことが紹介された。投稿では、ロッキーズとのオープン戦で4打数2安打をマークしたと伝えられ、これでオープン戦は10打数4安打、打率.400と好調ぶりをアピール。レフトへのツーベースも記録し、順調な調整ぶりをうかがわせている。

【画像】デコピンが破壊力抜群の“絶望顔”を披露！ 大谷翔平作の絵本の先行公開に「可愛すぎて胸が潰れそう」

公開された写真では、黒のユニホーム姿で打席に立つ村上が、力強くバットを構える瞬間が切り取られている。前脚を高く上げ、鋭いまなざしで投手を見据える姿からは、集中力と自信がにじむ。スプリングトレーニング序盤ながら、状態の良さを感じさせる一枚となっている。

【画像】ロッキーズ戦の８回、左翼線二塁打を放つホワイトソックス・村上＝スコッツデール（共同）

この投稿には、Instagramユーザーから「岩村みたいにアベレージ型になるんかな？ そんな村上も見てみたいかも」「いつ見ても、どこで見ても、かっこいい。宗ちゃん頑張って～」「岡本といい村上といい、スプリングトレーニングからいい感じですね～。WBC前なので大会にも期待値大ですね！」「タクトコーチの指導受けたからかスイング若干変わったね。この調子で確信歩きにも期待」といった期待の声が寄せられている。