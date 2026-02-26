現代アーティストの村上隆と「レディメイド（READYMADE）」や「セント マイケル（©SAINT Mxxxxxx）」を手掛けるデザイナー 細川雄太がタッグを組み、新プロジェクト「モノノケ・メイド（mononoke・made）」を始動する。3月から、モノノケ・メイド正規取扱店舗およびTonari no Zingaroで取り扱う。

【画像をもっと見る】

モノノケ・メイドは、カイカイキキ初のオリジナルブランド。2018年に細川が村上のアートワークを用いた服を製作したことをきっかけに始まった両者の関係から生まれ、約2年の構想期間を経て実現した。

コレクションでは、村上の代名詞である花やDOBのほか、これまでアパレル製品として世に出ることのなかったアートワークを多数採用。細川が素材、構造、縫製、加工の細部までをディレクションし、試作を重ねながら立体的なプロダクトに仕上げたという。アイテムは、Tシャツやフーディーといったアパレルを中心に、ベルトやウォレットチェーンなどのアクセサリーもラインナップ予定。アート性と日常での着用性を両立させた“身にまとうアート”として提案する。

■Tonari no Zingaro：公式サイト