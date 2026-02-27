　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円安の5万8710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61709.22円　　ボリンジャーバンド3σ
59688.41円　　ボリンジャーバンド2σ
58753.39円　　26日日経平均株価現物終値
58710.00円　　27日夜間取引終値
58106.00円　　5日移動平均
57920.00円　　一目均衡表・転換線
57667.61円　　ボリンジャーバンド1σ
55775.00円　　一目均衡表・基準線
55646.80円　　25日移動平均
53625.99円　　ボリンジャーバンド-1σ
52424.13円　　75日移動平均
52225.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51605.19円　　ボリンジャーバンド2σ
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49584.38円　　ボリンジャーバンド3σ
45998.00円　　200日移動平均


株探ニュース