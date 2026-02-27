日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円安の5万8710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61709.22円 ボリンジャーバンド3σ
59688.41円 ボリンジャーバンド2σ
58753.39円 26日日経平均株価現物終値
58710.00円 27日夜間取引終値
58106.00円 5日移動平均
57920.00円 一目均衡表・転換線
57667.61円 ボリンジャーバンド1σ
55775.00円 一目均衡表・基準線
55646.80円 25日移動平均
53625.99円 ボリンジャーバンド-1σ
52424.13円 75日移動平均
52225.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51605.19円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49584.38円 ボリンジャーバンド3σ
45998.00円 200日移動平均
株探ニュース
61709.22円 ボリンジャーバンド3σ
59688.41円 ボリンジャーバンド2σ
58753.39円 26日日経平均株価現物終値
58710.00円 27日夜間取引終値
58106.00円 5日移動平均
57920.00円 一目均衡表・転換線
57667.61円 ボリンジャーバンド1σ
55775.00円 一目均衡表・基準線
55646.80円 25日移動平均
53625.99円 ボリンジャーバンド-1σ
52424.13円 75日移動平均
52225.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51605.19円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49584.38円 ボリンジャーバンド3σ
45998.00円 200日移動平均
株探ニュース