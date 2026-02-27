　27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比17.5ポイント高の3905ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4098.87ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3973.63ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3905.00ポイント　　27日夜間取引終値
3880.34ポイント　　26日TOPIX現物終値
3854.20ポイント　　5日移動平均
3848.38ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3832.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3723.14ポイント　　25日移動平均
3702.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3597.90ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3550.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3518.73ポイント　　75日移動平均
3472.65ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3445.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3347.41ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3180.10ポイント　　200日移動平均


株探ニュース