TOPIX先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比17.5ポイント高の3905ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4098.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3973.63ポイント ボリンジャーバンド2σ
3905.00ポイント 27日夜間取引終値
3880.34ポイント 26日TOPIX現物終値
3854.20ポイント 5日移動平均
3848.38ポイント ボリンジャーバンド1σ
3832.50ポイント 一目均衡表・転換線
3723.14ポイント 25日移動平均
3702.00ポイント 一目均衡表・基準線
3597.90ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3550.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3518.73ポイント 75日移動平均
3472.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
3445.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3347.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3180.10ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4098.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3973.63ポイント ボリンジャーバンド2σ
3905.00ポイント 27日夜間取引終値
3880.34ポイント 26日TOPIX現物終値
3854.20ポイント 5日移動平均
3848.38ポイント ボリンジャーバンド1σ
3832.50ポイント 一目均衡表・転換線
3723.14ポイント 25日移動平均
3702.00ポイント 一目均衡表・基準線
3597.90ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3550.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3518.73ポイント 75日移動平均
3472.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
3445.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3347.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3180.10ポイント 200日移動平均
株探ニュース