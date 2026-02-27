27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比17.5ポイント高の3905ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4098.87ポイント ボリンジャーバンド3σ

3973.63ポイント ボリンジャーバンド2σ

3905.00ポイント 27日夜間取引終値

3880.34ポイント 26日TOPIX現物終値

3854.20ポイント 5日移動平均

3848.38ポイント ボリンジャーバンド1σ

3832.50ポイント 一目均衡表・転換線

3723.14ポイント 25日移動平均

3702.00ポイント 一目均衡表・基準線

3597.90ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3550.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3518.73ポイント 75日移動平均

3472.65ポイント ボリンジャーバンド2σ

3445.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3347.41ポイント ボリンジャーバンド3σ

3180.10ポイント 200日移動平均





株探ニュース

