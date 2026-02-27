きょう2月27日（金）よる7時（※一部地域はよる8時）〜8時54分 日本テレビ系にて「笑神様は突然に…2026冬SP」を放送。その見どころを紹介！

◆千鳥の島シリーズ in 石垣島

千鳥の島シリーズが7年ぶりに復活！舞台は8年前に千鳥が志村けんさんと訪れた、思い出深い石垣島。M-1ファイナリストのエバース、カナメストーン、そして石垣島に祖父が住む、沖縄出身の俳優・黒島結菜と爆笑ロケを行う。

歌手・夏川りみの母が営む八重山そば、国内でも珍しい闘牛が見られる八重山闘牛場など、ここでしか楽しめないスポットが数ある石垣島だが、ロケ開始早々、大悟が提案したのは、エバース・町田和樹の散髪。個性的な刈り上げが特徴の町田だが、石垣島の理髪店で“お任せ”で散髪してみたら一体どうなるのか？…という事で、今回のロケの縦軸は町田の散髪に決定！石垣島で理髪店を見つけ出し、新しいヘアスタイルで爆笑をかっさらう事が出来るのか？

島シリーズでは恒例の「水落ち」も、大悟が期待に応えてもちろん実行！さらに黒島の祖父をいきなり訪ねて仕掛けたドッキリも。7年ぶりに大暴れする千鳥の面白さがぎゅっと詰まった島シリーズをお楽しみに。

◆バラエティー担当アイドル トレーニングツアー

今、バラエティーで活躍する注目のアイドルが、事務所やグループの垣根を超え「笑神様」に集結！THE RAMPAGE・浦川翔平、M!LK・塩粼太智、STARTO ENTERTAINMENTから関西ジュニア AmBitious・永岡蓮王、AKB48・千葉恵里、注目の新進アイドル@onefive・MOMOの5人に与えられたのは「フリーフォール」「アポなしグルメ」「催眠術」といったバラエティースキルが試される試練の数々。

朝のオープニングから張り切りすぎる浦川に、教官を務める劇団ひとりも「朝からうるさい！」と怒り出す始末…。元気だけど荒削りなアイドル達が繰り出す、奇想天外なボケにロケは一体どうなってしまうのか？最後には意外な感動の大団円が!?

◆ボディーメンテナンスBIG4

ブラックマヨネーズ・小杉竜一、ずん・飯尾和樹、フットボールアワー・岩尾望、錦鯉・渡辺隆、自他共に認める“おじさん芸人”達が集結し、ボディーメンテナンスBIG4を結成！年齢とともにゆるんだ体を引き締めるため、1日かけて最新エクササイズ＆美容に取り組む。

MC内村光良も思わず「需要ある？」と首をかしげた座組だったが、おじさん達が体を張ってメンテに張り切る姿はスタジオを爆笑の渦に巻き込む！

◆出演者

【メインMC】内村光良 【レギュラー】宮川大輔 【笑いたいゲスト】小芝風花

【千鳥の島シリーズ（順不同）】

千鳥、エバース、カナメストーン、黒島結菜

【バラエティー担当アイドル トレーニングツアー（順不同）】

劇団ひとり、吉田結衣（カーネーション）、浦川翔平（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、塩粼太智（M!LK）、永岡蓮王（関西ジュニアAmBitious）、千葉恵里（AKB48）、MOMO（@onefive）

【ボディーメンテナンスBIG4（順不同）】

小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、飯尾和樹（ずん）、岩尾望（フットボールアワー）、渡辺隆（錦鯉）