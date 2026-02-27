◎全国の天気

全国的に雲が広がりやすく、九州は午前中から、中国・四国も午後は次第に雨が降り出しそうです。北海道も夜は湿った雪や雨が降るでしょう。関東は雲が多いものの、大きな崩れはなさそうです。なお、沖縄は激しい雷雨にご注意ください。

◎予想最高気温

鳥取や大阪は前日より5℃も高く、大阪は19℃でしょう。金沢は前日より4℃高い15℃、東京も前日よりはやや高い14℃の予想です。前日ほど強くはありませんが、冷たい北風が吹くでしょう。北日本は前日と大体同じくらいで、仙台は8℃、札幌は5℃の予想です。

◎花粉情報

雨の九州は落ち着きますが、大阪は多く、東京は非常に多く飛ぶ予想です。家に帰ったらすぐにうがいをする、洗顔をするのもおすすめです。

◎週間予報・大阪〜那覇

土日は晴れる所が多く、各地で春本番の暖かさとなるでしょう。その後、週明け2日(月)から3日(火)にかけては再びまとまった雨が降りそうです。この先、天気は周期的に変わる見込みです。

◎週間予報・札幌〜名古屋

北海道は28日（土）にかけて湿った雪が降り、大雪となる所があるでしょう。太平洋側は土日とも晴れて、気温が上がりそうです。28日(土)の東京は20℃まで上がる予想です。花粉の大量飛散にご注意ください。1日(日)から2日(月)にかけては日本海側も晴れる所が多いでしょう。