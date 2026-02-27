アルピー平子、アンゴラ村長、美女化がすごい元小学生漫才師も！ ビジュ爆発の“芸人写真集”コレクション
近年、芸人でありながらそのビジュアルを活かし、写真集を発売する芸人が増えている。2月にはアルコ＆ピースの平子祐希が自身初の写真集を発売し、話題を集めた。この記事では今までに写真集を発売した芸人たちをピックアップして紹介したい。
【写真】アルピー平子、アンゴラ村長、りなぴっぴ…ビジュ爆発の写真集発売
アルコ＆ピース・平子祐希
平子は2026年2月14日に自身初の写真集「艶夢」（講談社）を発売。本写真集は、平子のXXLボディから放たれるダンディな色気を、上質で多彩なシチュエーションで、いろいろな角度から浴びるほど堪能できる一冊。さらに、写真に寄せた平子らしい「語り」と甘いボイスを耳元で楽しめる音声コンテンツが収録されている。
平子は本写真集で見てほしい部位を「安心感のある下腹」とアピール。写真集の公式Xで「平子さんの肉体を堪能できる、バスルームでの一コマ」というカットや、「平子さんとベルベットのタキシード」などのカットが公開されると、コメント欄には「めっちゃカッコイイ」「最高です」などの声が寄せられた。
にゃんこスター・アンゴラ村長
にゃんこスターのアンゴラ村長は、2025年7月16日に1st写真集「標準体型」（講談社）を発売。本作はアンゴラ村長が「“ふつう”の30歳が魅せる本格グラビア」に挑戦した、最初で最後の写真集。広島県尾道の情緒あふれるロケーションの中で、30歳の“今”だからこそ映し出される自然体の魅力を切り取った。
アンゴラ村長はランジェリー姿や入浴シーンにも挑戦。等身大のアンゴラ村長の姿が収録されている。アンゴラ村長が自身のInstagramで公開した入浴シーンのショットには「綺麗」「美しすぎる」「色っぽいですね〜」などの声が集まっている。
アンゴラ村長は本作の前に2024年5月にデジタル写真集「151センチ、48キロ」（講談社）を発売しており、2025年9月時点で1万6000部の売上を記録した。
リンダカラー∞・りなぴっぴ
リンダカラー∞のりなぴっぴは、2024年10月25日に初のデジタル写真集「Conceptual Infinity」（主婦と生活社）を発売。さまざまなコンセプトで撮影したカットが収録された1冊で、りなぴっぴ史上最大、コンセプチュアルなフォトセッションとなっている。
りなぴっぴは自身のInstagramで「不思議な世界観でとってもかっこよい感じになっています！」と紹介。コメント欄には「モデルさんかと思った」「カッコイイ」「凄い綺麗」「めちゃくちゃかわいい」などの反響が寄せられた。
47歳でビジュ爆発のおじコンビから、美女化止まらない元小学生漫才師まで！
マシンガンズ
マシンガンズは2023年に始動した結成16年以上の漫才師たちによる賞レース『THE SECOND』で準優勝し、そのビジュアルが話題に。マシンガンズは2023年にデジタル写真集「抱かれずにいられない」（集英社）を発売。本作の撮影はかが屋の加賀翔が担当し「リアルな距離感」での撮影が実現した。かっこよく、愛らしく、セクシーな2人の新境地が詰まった1冊となっている。
滝沢秀一は自身のXにて「まさか47歳にして写真集を出すとは思いませんでした！」と驚きをつづった。ファンからは「待ち望んでました」「念願すぎます」「最高の47歳を残してくれてありがとうございます」などの声が集まっていた。
完熟フレッシュ・池田レイラ
実の父娘から成るお笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラは、2024年2月19日に1stデジタル写真集「完熟フレッシュな水着」（集英社）を発売。初めての水着グラビアに挑戦し、王道のビキニ姿などを披露した。
池田は自身のInstagramにて「自らずっとやってみたいと言い続けていたことだったので、このような機会をいただけて本当に嬉しいです」と喜びのコメント。ファンからは「大人になったな！」「キレイです」「なんか照れちゃう」「かわいすぎてやばい」などの反響が集まった。
引用：「平子祐希写真集『艶夢』」公式X（@hirako_enmu）
「にゃんこスター・アンゴラ村長」Instagram（@nyanco_star_pu_pu_mu）
「リンダカラー∞・りなぴっぴ」Instagram（@welcome_pippi）
「マシンガンズ滝沢」X（@takizawa0914）
「完熟フレッシュ・池田レイラ」Instagram（＠kanjukufresh_leyla）
