上下5,000円でコーデ完成！【しまむら】40・50代のための「サマ見えアイテム」

そろそろ冬服にも飽きて、春を意識したいところだけど、まだ寒さも残る端境期は何を買い足すか迷いがちです。そんなときに頼りたくなるのが、上下5,000円とは思えない、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の「サマ見えアイテム」。異素材MIXがしゃれ感を引き寄せるコーデや、ライトブルーで春らしい軽快さを先取りしたスタイリングなどをご紹介。端境期から春先まで重宝するラインナップです。賢くおしゃれを楽しみたい人はチェックしてみて。

パーカーとプリーツで楽しむ大人の甘辛バランス

【SEASON REASON by Lin.&Red】「プニュフィットプルパーカー」\1,969（税込）「サイドプリーツジャンパースカート」\2,420（税込）

パーカーに、すっきり見えを助けるサイドプリーツスカートを合わせた甘辛MIXコーデ。トップスはキルティングをドッキングした目を引くデザインで、着映えが狙えそう。裾のドロストでシルエットを変えられるのもポイントです。実はこのスカートは、ジャンパースカート。パーカーを重ねて、ラフさと品のよさが共存する絶妙なバランスに仕上げています。潔くブラックでまとめることで、モダンで洗練された印象に引き寄せています。