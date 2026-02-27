ドウェイン・ジョンソン主演映画『スマッシング・マシーン』に大沢たかお・布袋寅泰ら出演決定 予告解禁
ドウェイン・ジョンソンが主演する映画『スマッシング・マシーン』に、日本人キャストとして大沢たかお、石井慧、光浦靖子、布袋寅泰が出演していることが明らかとなった。彼らが登場する予告編映像が解禁。ポスタービジュアルも到着した。
【動画】大沢たかお・石井慧・光浦靖子・布袋寅泰も登場！ 『スマッシング・マシーン』予告編
本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典「PRIDE」の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く実話。
主人公のマーク・ケアーを演じるのは、プロレスラー“ザ・ロック”として不動の人気を獲得した後、ハリウッドのトップスターに上り詰めたドウェイン・ジョンソン。2002年にHBOにて製作された同名ドキュメンタリーを鑑賞し深く感銘を受けたことから自ら映画化権獲得に動き、主演兼プロデューサーを務めている。
さらに、ケアーの恋人ドーンを演じるのは、『オッペンハイマー』で第96回アカデミー賞（R）助演女優賞にノミネートされた実力派エミリー・ブラント。ジョンソンとは、2001年のディズニー映画『ジャングル・クルーズ』での初共演以来、“パートナー”として2度目のタッグとなる。自身も問題を抱えながら、栄光からの転落に苦しむ恋人ケアーを一番そばで見守る存在として、今回もまた息の合った演技をみせている。
ポスタービジュアルは、チャンピオンベルトを掲げスポットライトを浴びながら笑顔をみせるケアー（ドウェイン）の華やかな姿と、恋人であるドーン（エミリー）に優しく抱きしめられながらうつむく姿という対照的なふたつの表情を捉えている。
「“最強”と呼ぶには、あまりに繊細だった――」というコピーが表すように、PRIDE時代、“霊長類ヒト科最強”というキャッチフレーズで知られる一方、その実、勝利の裏で重圧に苛まれていたケアーの脆く繊細な内面を垣間見ることができる。
予告編映像は、「これ以上の快感はない」と勝利の喜びを語り、観客に手を振り応えてみせるケアーの姿から幕を開ける。だが次の瞬間、初めての敗北に喫した彼は足早にバックステージへと去っていく。まさに栄光からの転落。徐々に鎮痛剤への依存を深め、恋人との関係も悪化していく。
しかし、大きな体を震わせしくしくと涙するケアーに、ライバルでありコーチでもあるマーク・コールマン（ライアン・ベイダー）が「俺たちは世界一の親友だ」と慰め、彼はふたたびリングに挑むことを決意する。
人生の旅路を歌った名曲「マイ・ウェイ」とともに、己の脆さに向き合い再起をかけた本当の闘いへと踏み出す男の“その先”に、思わず胸が高鳴る映像となっている。
さらに、映像内には本作への出演が明らかとなった大沢たかお、石井慧、光浦靖子、布袋寅泰といった豪華日本人キャスト陣も登場。
大沢は、当時日本中を沸かせた総合格闘技の祭典「PRIDE」の主催者であり、現在は「RIZIN FIGHTING FEDERATION」の代表を務める榊原信行を圧倒的な風格で演じている。
また石井は、ケアーが対戦することとなるエンセン井上を、光浦は、「PRIDE」の記者会見で進行・通訳を務める女性をそれぞれ演じている。そして、布袋は2000年の「PRIDE」開幕戦のオープニングを飾る“布袋寅泰”本人役でカメオ出演を果たしている。
映画『スマッシング・マシーン』は、5月15日より全国公開。
【動画】大沢たかお・石井慧・光浦靖子・布袋寅泰も登場！ 『スマッシング・マシーン』予告編
本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典「PRIDE」の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く実話。
さらに、ケアーの恋人ドーンを演じるのは、『オッペンハイマー』で第96回アカデミー賞（R）助演女優賞にノミネートされた実力派エミリー・ブラント。ジョンソンとは、2001年のディズニー映画『ジャングル・クルーズ』での初共演以来、“パートナー”として2度目のタッグとなる。自身も問題を抱えながら、栄光からの転落に苦しむ恋人ケアーを一番そばで見守る存在として、今回もまた息の合った演技をみせている。
ポスタービジュアルは、チャンピオンベルトを掲げスポットライトを浴びながら笑顔をみせるケアー（ドウェイン）の華やかな姿と、恋人であるドーン（エミリー）に優しく抱きしめられながらうつむく姿という対照的なふたつの表情を捉えている。
「“最強”と呼ぶには、あまりに繊細だった――」というコピーが表すように、PRIDE時代、“霊長類ヒト科最強”というキャッチフレーズで知られる一方、その実、勝利の裏で重圧に苛まれていたケアーの脆く繊細な内面を垣間見ることができる。
予告編映像は、「これ以上の快感はない」と勝利の喜びを語り、観客に手を振り応えてみせるケアーの姿から幕を開ける。だが次の瞬間、初めての敗北に喫した彼は足早にバックステージへと去っていく。まさに栄光からの転落。徐々に鎮痛剤への依存を深め、恋人との関係も悪化していく。
しかし、大きな体を震わせしくしくと涙するケアーに、ライバルでありコーチでもあるマーク・コールマン（ライアン・ベイダー）が「俺たちは世界一の親友だ」と慰め、彼はふたたびリングに挑むことを決意する。
人生の旅路を歌った名曲「マイ・ウェイ」とともに、己の脆さに向き合い再起をかけた本当の闘いへと踏み出す男の“その先”に、思わず胸が高鳴る映像となっている。
さらに、映像内には本作への出演が明らかとなった大沢たかお、石井慧、光浦靖子、布袋寅泰といった豪華日本人キャスト陣も登場。
大沢は、当時日本中を沸かせた総合格闘技の祭典「PRIDE」の主催者であり、現在は「RIZIN FIGHTING FEDERATION」の代表を務める榊原信行を圧倒的な風格で演じている。
また石井は、ケアーが対戦することとなるエンセン井上を、光浦は、「PRIDE」の記者会見で進行・通訳を務める女性をそれぞれ演じている。そして、布袋は2000年の「PRIDE」開幕戦のオープニングを飾る“布袋寅泰”本人役でカメオ出演を果たしている。
映画『スマッシング・マシーン』は、5月15日より全国公開。