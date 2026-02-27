なでしこジャパンの浜野まいか「サッカーがこんなに楽しかったんだと思えるほど」

来年開催される女子ワールドカップ（W杯）の予選を兼ねた女子アジアカップへの準備を進めるなでしこジャパン（日本女子代表）のFW浜野まいかが、2月26日にオンライン取材に対応。

今年に入って期限付き移籍したトットナム（イングランド）での日々を「毎日が充実していて、サッカーがこんなに楽しかったんだと思えるほど」と、笑顔で話した。

今大会はオーストラリアで開催され、12チームが参加して6チームの本大会出場と2チームの大陸間プレーオフ進出チームを決める。3月4日に迎える初戦に向け、浜野ら4選手が合流して全員が揃った。「明日から全員での練習だと思う。細かい守備の局面でどうするかをミーティングしたので、それを実践したところで課題が出ると思うし、そこから調整したい」と、約1週間の準備期間について話した。

浜野はセレッソ大阪の下部組織で育ってトップ昇格し、INAC神戸レオネッサへ移籍。その間に2022年U-20女子（ワールドカップ）W杯に出場してMVPに輝いた。翌年にイングランド・ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）のチェルシーと契約し、ハンマルビー（スウェーデン）への期限付き移籍を挟んでイングランドでプレー。そして、今年に入ってトットナムへ期限付き移籍した。

チェルシーで出場機会に苦しんだこともあり決断したが、浜野は「毎日が充実していて、サッカーがこんなに楽しかったんだと思えるほど。練習でも、若い選手も多いのでしっかり上げていけるので、コンディションもばっちり」と笑顔を見せる。その理由の1つが強豪クラブならではの過密日程との違いにあるといい、「チェルシーは3日に1回の試合で、試合に対しての練習だったけど、トットナムでは週1回の試合なのでしっかり練習できる」と話した。

今大会はアジア予選であり、その先には本大会を見据える。浜野は「夢の舞台です」と話すが、前回大会では悔しい思いがあった。

スウェーデンでの活躍で本大会での飛躍も期待されたなか、直前の練習で左肩を脱臼してしまう。その結果、出場は準々決勝のスウェーデン戦で試合終了間際に投入されたのにとどまった。それだけに「その夢の舞台でこんなことが起こってしまうんだという、自分にとってはいい経験だったけどつらい経験だった」という無念が残る。だからこそ「次は自分のプレーで日本を優勝させたい」という強い思いがある。

2024年のパリ五輪にも選出されたが、まだまだ成長を続ける21歳。「ゴールに向かう推進力や、90分の中で出し切るところを見てほしい」というアタッカーが、トットナム移籍での充実感をなでしこジャパンの中でも表現する姿が期待される。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）