関西学院大の山本楓大「今はもう自分の身体に染み込んできたと思います」

2月25日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。

関東A選抜、関東B選抜、関西選抜、北海道選抜、U-20全日本学生選抜、U-18日本高校選抜に加え、プレーオフを制した東海選抜、プレーオフ参加チームの中から選出されたプレーオフ選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、優勝が3月1日に決まる。

ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は関西選抜の右ウイングバック・山本楓大（関西学院大3年）について。すでにJ1の京都サンガ入りが内定しているサイドのスペシャリストが影響を受けた“曹貴裁イズム”とは。

どこまでも衰えることないアップダウン。ファイナルサードとディフェンシブサードで攻守において、最後にギュンと加速をしてクロスを上げたり、クロスブロックや1対1の対応を見せたりする無尽蔵のスタミナを武器にしたプレー強度。山本の魅力はここにある。

サガン鳥栖U-15、U-18で育ち、高校3年時には高円宮杯プレミアリーグ初優勝に貢献し、関西学院大の門を叩いた山本が大きな結果を残したのは昨年のこと。関西学生サッカーリーグ1部において12アシストをマークしてアシスト王に輝いた。昨年9月には複数クラブが競合するなか、京都入り内定が発表された。

「迷いましたが、サイドバックとしてもっと活躍したいと思ったときに、サンガのサッカーは強度もスピード感もあって、サイドバックがとても攻撃的で、すごく僕に合っていると思いました。普段の練習でも外国人選手含めた全員が一切手を抜かないというか、ものすごい緊張感に包まれていて、『この環境なら成長する』と確信したので決断しました」

京都では参加初日から曹貴裁監督から「迷うな！」という檄をもらった。

「正直、これまでサッカーをしてきたなかで、『バランスを考えろ』と言われることが多かったのですが、曹監督は『迷わず行け』『リスクを冒してチャレンジをして、抜かれたとしてもそれでいい』と言ってくれて、最初は驚きましたが、それをプレーに反映させればさせるほど、どんどん自分のなかで視野などが広がっていったんです」

とにかく仕掛ける。最初は言われるがままにガムシャラに仕掛けていたが、トライ＆エラーを繰り返せば繰り返すほど、「もっとこうしたらいいのではないか」「ここはこの選択がいいのではないか」と積極的なチャレンジをしながらも、これまで見えなかった世界や新たな思考が生まれるようになった。

思い切りが良くなったことで動き出しのスピードが速くなり、プレー中の選択肢が増えたことで攻撃参加の質、バリエーションが広がった。もちろん曹監督の「迷わず行け」は、ただ無闇矢鱈に仕掛けろと伝えたいわけではなく、「奪われたら全力で奪い返せ」「守備に切り替わったら迷わず戻れ」という重要なメッセージも含まれている。

「曹監督からは『抜かれたらUターンではなく、V字で戻れ』と言われています。奪われたときにすぐに切り替えるスピードも叩き込まれました。今はもう自分の身体に（曹貴裁イズムが）染み込んできたと思います」

指揮官の信念をしっかりと受け取り、プレーと思考につなげて成長をしているが、今年1月23日に特別指定選手となるも、まだトップチームでの出番は掴めていない。

「キャンプ期間を含めて、試合に絡もうと意気込んでいたなかでなかなか結果が出せなかった。もうプロとして勝負のときだと思っているので、本当に悔しいです。だからこそ、大学サッカーでもっと結果を残して、（サンガの）練習に呼ばれたらそこでスタメンを奪い取るくらいの気持ちで挑んでいきたいと思っています」

燃え盛る野心をエネルギーに変えて。大学屈指のサイドバックはさらにそのスタミナと強度、思考をフル稼働させて、まずはこのデンチャレで違いを見せつける。（安藤隆人 / Takahito Ando）