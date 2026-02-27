時間に余裕があったはずなのに、気づけばいつの間にか過ぎている。そんな「消えた時間」の謎を描いた、ふまじめ会社員ぬんちゃんさんの漫画『なぜなのか』が、多くの読者の身に覚えがありすぎると注目を集めています。



とある休日の朝。早く起きた作者は、「待ち合わせまでたっぷり時間がある」と上機嫌で朝食をとる。優雅な気分でゴミを整理し洗濯物を干し終えた。しかしふと時計を確認すると、時刻は待ち合わせ時間の直前。結局いつも通りギリギリの出発になってしまった。



また別の日、夕食を済ませた作者は「さっさと風呂入って早く寝よ」と決意する。ところが、スマホに届いたメールがすべての歯車を狂わせる。返信ついでに調べ物を始め、漫画を読み、さらに通販の配送状況まで確認。



ふと我に返って時計を見れば、すでに日付が変わる直前だった。お風呂にも入っておらず、寝る時間は削られ、「なぜなのか」と自問自答するのであった。



読者からは「朝とか特にタイムワープしたかな？って思うくらい時間が早く進んで、毎日遅刻寸前です」「え？私の事言ってる？」などの共感の声があがっています。そんな同作について、作者のふまじめ会社員ぬんちゃんさんに詳しく話を聞いた。



ーご自身でも「これはもうネタにするしかない」と思った瞬間はありましたか？



私自身、この漫画と全く同じで「少し休もう…」とスマホを見ていたらものすごい時間が経過していてお風呂も入っておらず絶望する…ということがありました。冬の寒い日なんかにお風呂を先延ばしにすると最悪で、これは絶対ネタにしようと決めました。



ー時間があるはずなのに、なぜかギリギリになる現象はどうして起こると思われますか？



時間がたくさんあると、かえって余裕を感じてしまい、今やらなくていいことまで手を出してしまうのが良くないかな…と思っています。後は時間はあるから電車の時間調べないでもいいかとダラダラした後、いざ調べてみると予想外に早く出ないとならず、焦ることもあります。



ーメールきっかけで連鎖的に見てしてしまう流れはよくあることなのでしょうか？



これは本当によくあります（笑）インスタのコメント返しをするつもりが、ついそのまま他の人の投稿を見てしまったり、おもしろい漫画もたくさんあるので、すごく見てしまいます（笑）なんでもないショート動画を延々見てしまって時間がものすごい経っている時なんかはすごく罪悪感に襲われます…



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）