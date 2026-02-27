まだ桜も咲いていないのに、海辺でBBQができてしまう…愛知県美浜町・知多半島に位置する『ウッドデザインパーク野間』が2026年のBBQシーズンを例年より早く3月からスタート！

これまでは4月中旬頃からの営業開始だったのをひと月半ほど前倒しして、3月よりオーシャンエリアテーブル席のBBQが利用できることに。

春の柔らかな陽射しと潮の香りを感じながら、オーシャンビューのBBQを楽しめるということで、テンション上がりますね。

名古屋の中心部から車で1時間ほどだから、春の週末ドライブスポットとしてもGOODです。

半屋内だから、春の強風も雨も怖くない

屋根と囲いで守られた安心の海辺空間

「海辺のBBQって、風が強くて寒かった経験がある…」という人もご安心を。

『ウッドデザインパーク野間』のオーシャンエリア テーブル席は、半屋内型の設計になっています。

屋根と囲いを備えた空間のため、春先に起こりがちな海沿いの強風にも左右されにくく、天候が多少崩れても快適に過ごせる環境が整っています。

オーシャンビューを眺めながらも、しっかり守られた空間でBBQができるという、いいとこ取りの設計です。

天気を気にせず思い切り楽しめるのは、大人の女性にとってもかなり嬉しいポイント。

なお、オーシャンエリアのテント席については4月中旬からの予約開放となりますので、3月の利用はテーブル席が対象。

手ぶらでも、こだわり派でも

選べる自由度の高さが魅力です

準備も片付けもスタッフにお任せ、到着したらすぐに乾杯できます！

「準備がめんどくさい」や「幹事の負担が大きい」など、BBQのあるある悩みを解消してくれるのが、食材・機材が全て揃った手ぶらプランです。

火起こしからセッティング、後片付けまでスタッフが対応してくれますので、参加者は手ぶらで到着してすぐに楽しめます。

幹事さんの負担が格段に減るのは、色々と立て込みがちなこの時期には本当にありがたいですね。

一方で、自分たちのこだわり食材を持ち込みたい！というグループも対応可。

食材・ドリンクの持ち込みが追加料金なしで可能なので、好きなお肉を奮発して持ち込んだり、お気に入りのドリンクを揃えたり、各自の推し食材を持ち寄ったりと、自分らしいBBQを楽しむことができます。

手軽さとこだわりの両方を選べる自由度の高さが『ウッドデザインパーク野間』の大きな魅力のひとつです。

3月限定の特典も注目！

6名以上ならゴミ回収が無料に

後片付けまで任せて、最後の最後まで余韻を楽しんでください！

というわけで、さらに見逃せないのが3月限定の特典です。大人6名以上での利用を対象に、ゴミの回収が無料に。

BBQの後、ゴミをまとめて持ち帰るのは意外と大変な作業ですよね。

それをスタッフに任せられるのは、グループ利用ではかなり嬉しい！

ただし、ゴミの分別は美浜町の分別方法に基づいた協力が必要ですので、事前に確認しておくとスムーズ。

片付けの手間が減れば、家族や友人とのBBQタイムを最後の最後まで満喫することができます！

送別会など大切な節目の時間を

海を眺めながら過ごしてみては？

予約は公式サイトからのオンライン決済のみが基本なので、もし現地決済を希望する場合は、事前に電話でご確認を。またオーシャンエリアのテント席は4月中旬から開放されるので、3月はテーブル席のみ利用できます。

出会いと別れの3月、人生の節目が重なる季節でもあります。

職場の仲間との送別会や慰労会、旧友との久しぶりの再会、家族でのちょっとした春のおでかけ……そういった大切な人と過ごす時間の舞台として、海辺のBBQはこれ以上ない選択肢に。

すぐそこにある非日常というコンセプトの通り、日常の延長にある距離感で、非日常のひとときを演出してくれます。

名古屋からのドライブコースのひとつとして、知多半島の海を眺めながら過ごす春の昼下がり。

想像するだけで、気持ちがほぐれていくようです。今年の春は、いつもとちょっと違う場所で、大切な人との時間を過ごしてみては？

店舗名：ウッドデザインパーク野間

住所：愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間35-4

電話番号：080-3610-8084

営業時間：11:00～14:00・15:00～18:00

公式サイト：https://wood-designpark.jp/noma/