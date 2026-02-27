雪印メグミルクから、甘いメープルの香りを手軽に楽しめる新しいパンスプレッドが登場します！

食パンに塗るだけで、パンケーキやホットケーキのような風味を朝食に取り入れやすい仕立てです。

子どもの朝食メニューに変化をつけたい家庭に向けた、使い切りやすい130gサイズで発売中。

雪印メグミルク「メープル＆バター風味ソフト」

発売日：2026年3月1日内容量：130g希望小売価格（税別）：258円発売地域：全国賞味期間（未開封）：180日間保存方法：要冷蔵（10℃以下）

雪印メグミルクは、牛乳や乳製品を中心に幅広い食品を展開するメーカーです。

今回の新商品は、同社が展開する家庭用スプレッドの中でも甘味系に特化したメープルフレーバーの新ラインです。

カナダ産100%のメープルシュガーを使うことで、メープル特有の香りとやわらかな甘さを食パンで楽しめる設計になっています。

バター香料を重ねることで、甘さだけが前に出すぎない、最後まで食べ進めやすい風味バランスに整えられています。

普段のトーストでもパンケーキ系の味わいに近づけやすいので、朝のメニューを手早く変えたいときに使いやすい一品です。

パッケージでは食パンだけでなく、パンケーキやホットケーキとの相性も訴求され、朝食シーンを具体的にイメージしやすいデザインです。

子どものイラストと「朝からパクパク食べよう！」のメッセージが入っているため、朝の食卓で手に取りやすい雰囲気づくりにもつながります。

甘い系のスプレッドは、忙しい朝でも短時間で満足感のある一皿を組み立てやすいのが強みです。

パン中心の朝食に変化をつけたい家庭では、常備しておくと献立の幅を広げやすくなります。

メープル香る朝食パンが毎日楽しみになる家族向け新作定番！

雪印メグミルク「メープル＆バター風味ソフト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「メープル＆バター風味ソフト」の発売日はいつですか？

2026年3月1日から全国で発売されます。

Q. 内容量と価格はいくらですか？

内容量は130gで、希望小売価格は税別258円です。

Q. 保存条件と賞味期間を教えてください。

要冷蔵10℃以下で保存し、未開封で180日間の賞味期間です。

