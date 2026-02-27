ビーステージが、コンプライアンスチェックシステム「Web Researcher for Compliance」の機能強化版を2026年2月にリリースしました！

ハラスメントや情報漏えいなど、企業活動に直結するリスクを定期的に可視化できる点が今回の大きなポイントです。

不祥事が経営課題へ直結しやすい時代に合わせて、調査から集計までを短時間で回せる運用設計が打ち出されています。

ビーステージ「Web Researcher for Compliance」

販売開始時期：2026年2月販売価格（オンプレミス）：150万円〜販売価格（サブスクリプション）：10万円/月〜販売価格（クラウド利用）：5万円〜

ビーステージは、アンケートやプロジェクト管理、予約管理などのエンタープライズ向けWebシステムを開発する企業です。

同社の「Web Researcher for Compliance」は、Web調査基盤「Web Researcher」シリーズをコンプライアンス用途向けに最適化した製品です。

今回の強化版では、社員リスクの把握から監査対応に向けた集計までを、より運用しやすい形で実施できる構成になっています。

コンプライアンス調査を支える基盤と実績

Web調査基盤の運用実績：20年以上主な導入先：官公庁・大学・一般企業

同システムは、長年使われてきた調査基盤を土台にしているため、運用の安定性を重視する組織でも導入判断しやすい設計です。

回答結果は即時に集計・可視化できるため、現場の違和感を経営課題へつなげる初動を早めやすくなります。

説明責任や監査対応の準備を平時から進めたい企業にとって、日常運用へ組み込みやすい仕組みです。

想定されるリスク領域と運用シーン

活用領域：ハラスメント（パワハラ・セクハラ）活用領域：情報セキュリティ／ISMS活用領域：ガバナンス・コンプライアンス

大手金融機関での定期チェックをはじめ、建設業や製造業、飲食業、ホテル旅館まで幅広い業種での活用が示されています。

現場任せになりやすいリスク把握を、同じ設計思想で継続的に計測できる点が実務上の強みです。

不祥事の芽を早い段階で拾う運用は、信用失墜や賠償コストの拡大を防ぐ防波堤として機能します。

自由設問と作成代行による運用設計

設問設定：企業ごとに自由に作成可能運用支援：設問作成の代行に対応

自社ルールや業界特性に合わせて質問票を設計できるため、画一的なチェックでは拾いにくい課題を調査に反映できます。

設問作成の代行にも対応しているため、専任担当が少ない組織でも短期間で運用を立ち上げやすい構成です。

社内教育やeラーニングの理解度確認と組み合わせることで、単発調査で終わらない改善サイクルを作りやすくなります。

導入形態ごとの価格レンジ

オンプレミス：150万円〜サブスクリプション：10万円/月〜クラウド利用：5万円〜

提供形態が複数用意されているため、既存インフラ重視の企業から小さく始めたい企業まで選択肢を取りやすい価格設計です。

初期投資と月額運用費のバランスを比較しながら、自社の監査体制や情報管理方針に合わせて導入計画を立てられます。

コンプライアンス運用を一過性で終わらせず、継続運用へつなげる上でも検討しやすいレンジとなっています。

不祥事リスクを可視化する取り組みは、企業の信頼を守るだけでなく、現場の安心感を支える基盤づくりにも直結します。

調査設計の柔軟性と即時集計の組み合わせは、実務で回るコンプライアンス体制を作りたい企業にとって重要な選択肢です。

社員リスクの早期把握を支える新機能！

ビーステージ「Web Researcher for Compliance」の紹介でした。

よくある質問

Q. ビーステージ Web Researcher for Complianceの発売日はいつですか？

販売開始時期は2026年2月です。

