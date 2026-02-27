貴瞬が2026年2月23日から、東京都台東区の新本社で業務を開始しました！

本社面積を約350坪から約656坪へ拡張し、鑑定から販売までをつなぐ業務基盤を再設計した移転です。

宝石流通の精度とスピードを同時に高める拠点として、新空間「discoBAR」の新設も発表されました。

貴瞬「本社約2倍拡張移転と宝石再定義拠点discoBAR」

業務開始日：2026年2月23日（月）新本社所在地：東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイント御徒町8〜10FTEL：03-5816-6363アクセス：仲御徒町駅 徒歩約1分／御徒町駅 徒歩約2分／上野御徒町駅 徒歩約30秒

貴瞬は、色石・ダイヤモンド・貴金属の買取り、研磨、加工、販売、輸出入までを担う宝飾企業です。

同社は東京本社に加え、ジュエリー工房やラボ、ショップなど複数拠点を台東エリアに展開しています。

今回の移転は、創業10周年後の成長局面で経営基盤を強化し、次の10年に向けた運営体制を整える取り組みです。

本社約2倍拡張の規模と運用インパクト

旧オフィス面積：約350坪新オフィス面積：約656坪会議室数：5室→23室

面積を約2倍に広げたことで、鑑定・営業・管理部門の同時進行案件を受け止める余白が大きくなりました。

会議室の大幅増設により、仕入れ判断、査定共有、加工方針、販売計画を並行で回しやすい運用です。

宝石ビジネスはタイミングが価値を左右するため、意思決定の待ち時間を減らす環境整備は実務効果が高い施策といえます。

単なる増床ではなく、業務密度を上げるためのレイアウト投資！

5S導入で整える日常オペレーション

導入指針：5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）フロア構成：8F〜10F

什器と備品の配置を5Sに基づいて調整し、無駄な移動を抑えた業務動線を確保しています。

日々の作業環境を整える仕組みを標準化したことで、担当者ごとの作業品質の差を縮めやすくなります。

部署が一つのフロアで連携しやすい設計のため、確認の往復を短くして判断速度を高める運用が進行中。

働きやすさと生産性を同時に狙うオフィス設計です。

人材育成を支える研修と可視化の強化

従業員数：262人（2025年6月現在）設立：2015年7月7日資本金：10,000,000円

研修スペースの拡張により、実務に直結した学習機会を部門横断で設計しやすい体制になりました。

サプライチェーンのつながりを可視化する方針は、新メンバーの理解速度を上げるうえで効果的です。

鑑定から販売までの流れを共通言語で共有できると、顧客提案の一貫性と再現性が高まります。

組織拡大フェーズで重要になるのは、経験の属人化を防ぐ育成設計！

新拠点「discoBAR」が担う企業文化の更新

新設空間：discoBAR空間テーマ：DISCOVER

discoBARは、部署を越えた会話を生みやすいリフレッシュ空間として設計されています。

業務の合間に偶発的な対話が生まれる場を持つことで、プロジェクト横断の連携が立ち上がりやすくなります。

理念を体現するオフィスグリーンの導入も含め、働く場そのものをブランド体験として組み込む構想です。

宝石の“再定義”を掲げる企業らしい、文化づくりまで踏み込んだ拠点戦略となりました。

今回の本社移転は、スペース拡張、運用設計、人材育成、企業文化の4軸を同時に動かす再構築です。

業務効率だけでなく、価値提供の質を上げるための土台づくりとして見ると、今後の成長シナリオが読みやすくなります。

鑑定から販売まで見えるオフィス戦略が始動！

貴瞬「本社約2倍拡張移転と宝石再定義拠点discoBAR」の紹介でした。

