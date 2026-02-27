三洋のドアストッパーシリーズ「ドアキューブ」に、和の空気を感じる新色「深緑」が加わりました！

透明キューブと深い緑の組み合わせで、日用品の機能にインテリア性を重ねたカラー追加です。

2026年2月26日に発表され、三洋オンラインショップとAmazonにて販売中です。

三洋「ドアストッパー DoorCube（ドアキューブ）深緑」

発表日：2026年2月26日販売期間：販売中販売チャネル：三洋オンラインショップ／Amazon

三洋は、文具・ノベルティ・建築資材・介護用品・医療用品まで幅広いビニール・プラスチック製品を加工販売するメーカーです。

DoorCubeは、ゴムボールでドアを止める構造を採用した同社のドアストッパーシリーズです。

既存のピンク・ブルー・ブラウンに新色の深緑を加え、和室にも合わせやすい色選びができるラインナップになりました。

深緑カラーとキューブ形状のデザイン性

希望小売価格：1,320円（税込）

透明感のある立方体フレームの中央に深緑の球体を収めた造形で、日用品でありながらオブジェのような見た目です。

各面の丸い開口と丸みのある角によって硬さが抑えられ、木目ドアや石目調フロアと組み合わせても空間のトーンを崩しにくい設計です。

濃い緑が白〜グレー系の床で引き立つため、シンプルな部屋に一点だけ色の深みを加えたいときにも使いやすい配色です。

置くだけで使える仕様と日常シーンでの使い分け

生産国：日本製

DoorCubeはそっと置くだけでドアを止められるため、床や建具を傷つけにくい使い方がしやすい仕様です。

玄関や個室のドア開閉を安定させたい場面では、工具不要で移動できる点が毎日の小さなストレスを減らしてくれます。

深緑は落ち着いた暗色なので、和室の木部や畳まわりだけでなく、ホテルライクな洋室にもなじみやすい色味です。

同シリーズには「ネコストッパー」「PRO-USE」「くまモンストッパー」も展開されており、使う場所やデザインの好みに応じて選び分けできます。

ドアストッパーは目立たない道具ですが、色と形で空間の印象が変わるアイテムです。

機能だけでなく見た目にもこだわりたい人にとって、深緑の追加は選択肢を広げるアップデートになりました。

和室にも洋室にもなじむ深緑の上質カラー！

三洋「ドアストッパー DoorCube（ドアキューブ）深緑」の紹介でした。

よくある質問

Q. ドアキューブ「深緑」の価格はいくらですか？

希望小売価格は1,320円（税込）です。

Q. どこで購入できますか？

三洋オンラインショップとAmazonで販売されています。

Q. 新色以外のカラーはありますか？

ピンク、ブルー、ブラウンに加えて深緑の4色展開です。

