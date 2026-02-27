ホンダ テクニカル カレッジ 関西が、中学生と高校生向けの新しい出前授業「自分の才能(得意)の見つけ方」の受付を開始します！

進路を考える前段階で得意を言語化する構成になっており、学び方の軸を早めに持ちたい世代に向いた内容です。

2026年4月から西日本の高校と大阪府内の中学校を対象に展開中。

ホンダ テクニカル カレッジ 関西「自分の才能(得意)の見つけ方」

受付開始：2026年4月授業時間：50分（45分短縮可）対象学年：高校1〜2年生／中学2〜3年生対象エリア：西日本（高校）／大阪府内（中学校）

ホンダ テクニカル カレッジ 関西は、大阪府にある自動車大学校です。

同校は2020年から高校向け出前授業を実施し、2025年には中学校まで対象を拡大してきました。

今回追加された授業は、才能に早く気づいて進路選択につなげることを目的に設計されています。

5章構成で学ぶ「才能(得意)」の見つけ方

章数：5章授業形式：出前授業またはONLINE授業申込単位：中学校・高等学校単位

プログラムは「気づく人と気づけない人の差」から入り、「才能の公式」「見つける技」「活かす技」「育てる技」へ進む構成です。

単純作業の自動化が進む時代を前提に、人が強みを発揮できる領域を意識した内容になっています。

授業は学校単位で申し込めるため、学年全体で進路探究の共通土台を作りたい場面にも使いやすい設計です。

進学先を選ぶ前に「自分が何を得意にできるか」を整理する時間を持てる点が、この授業の価値です。

学力や偏差値だけでなく、強みの活かし方から進路を考えるきっかけを作れる取り組みとして注目が集まります。

得意を早く見つける進路準備授業が始まる！

ホンダ テクニカル カレッジ 関西「自分の才能(得意)の見つけ方」の紹介でした。

よくある質問

Q. 新しい出前授業の受付はいつからですか？

2026年4月から受付が始まります。

Q. 対象となる学年は何年生ですか？

高校1〜2年生と中学2〜3年生が対象です。

Q. 授業時間はどれくらいですか？

基本は50分で、45分への短縮にも対応しています。

