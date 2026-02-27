ふるさと納税でゴルフ返礼品を選ぶときに役立つ「還元率ランキング」が、とくさとから公開されました！

寄付額と返礼品の価値を同じ指標で見比べられるため、クラブ選びの判断がしやすくなる内容です。

2026年2月版では、還元率60.24％のドライバーが1位に入り、注目を集めています。

とくさと「ふるさと納税でもらえるゴルフ還元率ランキング」

公開時期：2026年2月版公開日：2026年2月26日サイト名：とくさとランキング対象：ふるさと納税「ゴルフ」返礼品サイト全体の還元率比較対象：7,800品以上

とくさとは、ふるさと納税返礼品の還元率を比較できる情報サイトです。

同サイトは還元率の数値だけでなく、販売価格の調査根拠も確認できる構成を採用しています。

今回のゴルフ特集では、寄付額帯や返礼品の種類で絞り込みながらコスパを比較できるランキングが公開されています。

還元率1位の返礼品と算出基準

1位返礼品：高知県日高市 リョーマドライバー 高反発「MAXIMA II Special Tuning」BEYOND POWERII還元率：60.24％寄付額：210,000円還元率計算式：（商品の販売価格÷寄付金額）×100情報基準日：2026年2月25日

1位の返礼品は高反発モデルのドライバーで、高性能クラブを検討する層に向いた内容です。

還元率は「販売価格を寄付金額で割って100を掛ける」方式で算出されます。

計算に用いる販売価格は、とくさと独自調査の数値が使われています。

総務省の制度改正により、2025年10月以降はふるさと納税のポイント還元が禁止されています。

寄付額の大小だけでなく、還元率という共通指標で比較できる点がこのランキングの実用性です。

ゴルフクラブのように価格帯が広い返礼品では、数値比較を先に行うことで選定の迷いを減らせます。

還元率でゴルフ返礼品をしっかり比較しやすい！

とくさと「ふるさと納税でもらえるゴルフ還元率ランキング」の紹介でした。

よくある質問

Q. ゴルフ返礼品の還元率1位は何ですか？

高知県日高市の「リョーマドライバー 高反発 MAXIMA II Special Tuning BEYOND POWERII」で、還元率は60.24％です。

Q. 還元率はどのように計算されますか？

「商品の販売価格÷寄付金額×100」の式で計算されます。

Q. 今回のランキング情報はいつ時点のデータですか？

2026年2月25日時点の情報です。

