国民民主党の玉木雄一郎代表が代表質問に立ち、国会へのタブレット持ち込みについて質問したところ、与党からヤジが響く事態となった。

玉木代表が「国会のデジタル化について伺います。私は、今こうして紙の原稿を読んでいます。いまだに本会議場では、この原稿を書いたタブレットを持ち込んで読み上げることができません。『品位に欠ける』との理由で、議院運営委員会で認められていないからです。しかし、原稿を書いたタブレットを持ち込んで読み上げても品位を欠くことにはならないと思いますが、今日議場にいらっしゃる新人議員の皆さん、どうお感じになりますでしょうか？」と訴えると、議場から拍手が上がった。

続けて「こんなことも認められないようでは、国会のデジタル化はいつまでたっても進まないと思います。自民党総裁として、議院運営委員長に指示を出していただき、本会議場でタブレットを使って読み上げることを認めていただけないでしょうか？」と質問すると与党からヤジが飛んだ。

高市早苗首相は「ご指摘のあった国会のデジタル化など、今の時代にふさわしい姿への改革は、政府にとっても業務の効率化に資するものであります」とし、「お求めがありましたら、必要な協力を行ってまいりたいと考えております」と前向きなスタンスを見せた。

携帯電話の使用が禁止されたのは参議院では1995年、衆議院では1996年だ。審議中に電話したり、着信音を鳴らすことがあるとして禁止された。当時の禁止のルールにより、スマートフォン、端末機器が使用できない。

国会のデジタル機器の使用・持ち込みは以前から請願されている。2024年3月5日に行われた「国会のデジタル化を目指す検討会」でも「タブレット端末、スマートフォンの使用解禁」が議題に上がったが、自民党が「品位」などを理由に否定的な態度、共産党も慎重論となり、いまだに認められていない。

現在の状況は参議院が委員会室で、タブレット、パソコンの使用はでき、スマートフォンは不可。

衆議院は委員会室で、質疑者と答弁者を除く委員や政府職員・国会議員のタブレット端末、スマートフォンの使用が認められた。冒頭の玉木氏は、質疑者のためタブレットは使用できなかった。

地方では、コロナ禍以降、オンライン会議やタブレット端末の導入は増えている。主な使用は、資料の電子化によるペーパーレス、情報共有だ。なお、政党活動、選挙運動、私的活動には利用しないという条件が課せられてる。

デジタル機器を使用すればペーパーレス化もできる。同検討会では、年間約1200万円の印刷経費削減になると試算。また、効率化にもつながる。

一方デメリットは、サボっているように見える。機密情報の漏えいにつながる危険性も考えられる。

玉木氏の発言に元大阪府知事・元大阪市長で弁護士の橋下徹氏は「会議にタブレットを使えない、Ｗｉ―Ｆｉを使えないって、国会って仕事のできない無能な大人の集まりなのかね」とコメント。

作家の乙武洋匡氏は、「［現在］タブレット……禁止 野次……容認 これ、逆にすべきですよね？」と疑問を呈した。

玉木氏の発言に、高市首相は前向きな態度を見せたが、自民党議員の反対派を説得できるのか。国会のデジタル化は進むのか、期待したい。

文/並河悟志 内外タイムス編集部