将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う第84期名人戦A級順位戦最終9回戦が2月26日、静岡市の「浮月楼」で一斉に指された。リーグトップで並んでいた永瀬拓矢九段（33）、糸谷哲郎八段（37）がそれぞれ敗れ、最終成績は7勝2敗に。名人挑戦権のゆくえは3月2日に東京都・千駄ケ谷の「将棋会館」で行われるプレーオフに持ち込まれることとなった。

2期連続の挑戦がかかる永瀬九段は、「プレーオフは想定していなかった。糸谷八段には直近で敗れているので、もう一局指せるということでしっかり頑張りたい」と意気込みを語った。

なお、一斉対局の結果、B級1組への降級者も決定。降級2枠のうち、1枠は今期の途中で休場を発表した渡辺明九段（41）だったが、もう1枠は最終局で敗れた中村太地八段（37）に決まった。

名人挑戦権をつかむのは永瀬九段か、現役の常務理事とプレーヤーの“二刀流”の糸谷八段か。3月2日に行われるプレーオフのゆくえから目が離せない。

