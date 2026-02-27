41歳男性の転職先で待ち受けていたのは「ヤクザ直営店」という地獄だった。ホステス集団逃亡の責任を押し付けられ、日常的な暴行の末に死亡。救急車より「社長報告」を優先させた異常な職場で何が起きていたのか。平成24年に起きた事件の「支配と恐怖」の実態を追う。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）

転職先の上司がヤクザだった男の悲劇…。写真はイメージ ©getty

◆◆◆

ヤクザ直営店で働くことになった41歳

被害者の中井孝志さん（当時41）は専門学校卒業後、ファミレスや建築会社などで働いたが、いずれの職場も長続きせず、職を転々としていた。その間に結婚して一児をもうけたが、家賃すら払えない極貧の生活ぶりに相手の両親が激怒。娘と孫を連れ去ってしまい、離婚を申し渡された。

実家に戻った中井さんは、フィリピンパブにハマるようになり、フィリピン人の女性を2回ほど連れてきたこともあった。だが、そのために作った借金の督促に追われ、年老いた両親が必死で尻ぬぐいした。

「この年になって身ぐるみ剥がされて、本当に惨めだ。年金暮らしの私たちはもう余裕がない。いつまでもお前を助けてやれない。何とか自立しておくれ」

中井さんは実家を出ていき、再び職を転々。最後に行き着いたのが多角経営の風俗店グループだった。志望の動機は「系列店にフィリピンパブがある」ということだけだった。

「お前、ここに来るということは他に行くところがないんだろ。だったら今日から働けばええ。住むところも食事も用意してやる」

そこはヤクザの直営店。社長の林丈一郎（同43）が言うことは絶対だった。マネジャーの野本慶太（同50）は社長のイエスマンのような男だった。ボーイの武田広幸（同36）は後から入ってきたが、野本の手下のような男だった。中井さんはフィリピンパブに配属され、店内の清掃や客席案内を担当することになった。

「女に甘い顔をするなよ。売り上げが落ちたら、オレたちの給料から天引きされるんだ。女をぶん殴ってでも、客に営業メールを送らせるんだ！」

店の実態はすぐに明らかになった。ボーイは様々なノルマを課せられ、やがてペナルティーの罰金が給料を上回るようになり、その罰金を支払うために延々と働かされるのだ。

口答えすれば、殴る蹴るの暴行が待っていた。社長の林はヤクザとの関係を公言し、「逃げたら親元に取り立てに行くからな！」などと脅された。ホステスとの甘い関係など夢のまた夢だった。

ホステス集団逃亡事件

ある日、フィリピンパブのホステスたちが集団で逃げ出すという“事件”があった。ホステスたちの寮は部屋の外側から南京錠を付けられ、勝手に外出することもできなかったため、その管理をしていた中井さんが関与を疑われた。

「お前、どうやって責任を取るつもりだ！」

中井さんは林に呼び出され、殴る蹴るの暴行を受けたが、関与を否定した。野本と武田は「こいつを追及しておけ」と命じられた。

野本と武田は営業時間の合間を縫って、中井さんに殴る蹴るの暴行を加えた。中井さんが白状しないので、2人はますますイライラして暴行をエスカレートさせた。バーカウンターの椅子で殴ったり、電気ドリルの柄で頭を殴ったり、腫れ上がった太股を傘で突いたこともあった。中井さんは病院にも連れて行かれず、毎日のように暴力を振るわれ、日に日に衰弱していった。

「本当はオレだって殴りたくないんだ…」

結局、フィリピンパブは休業せざるを得なくなり、3人は系列のピンサロ店に異動した。林は新たにホステスをスカウトするため、野本を連れてフィリピンに渡航した。その間、武田は中井さんの監視を命じられた。

「ごめんな、本当はオレだって殴りたくないんだ……」

「分かってる。武田君の気持ちは分かってるから」

事件前、フィリピンから帰国した林から武田に電話がかかってきた。

「中井の様子はどうだ？」

「相変わらず、『自分は関係ない』と言っています」

「バカ野郎、お前のやり方がぬるいからだ。オレが直接話を聞く。今日の営業が終わったら、ビルの下まで降りてこい！」

営業後、武田は中井さんを連れて1階フロアまで降りた。中井さんは土下座しようとしたが、いきなり林に顔面を2回蹴り上げられ、鼻血を出して失神した。

「こいつを白状させられんかったら、お前らにペナルティーが下ると思えよ！」

野本と武田は追及の引き継ぎを命じられ、誰もいなくなった店内で中井さんを暴行し続けた。

野本は中井さんが鼻に詰めていたティッシュにライターで火をつけ、顔面を大火傷させた。武田はそれを見て、暴行する気がなくなり、中井さんをビニールテープで縛り上げ、店内に放置して帰宅した。

「ぐったりした同僚」の様子を調べると…

それから10時間後、武田が出勤すると、中井さんが虫の息で失禁していた。さすがに可哀想になって、ビニールテープを取っていたところ、そこへ野本がやってきて、「バカ野郎、店内を汚したら、またオレたちが罰金を課されるじゃねえか！」と激怒し、中井さんをつかんで投げ飛ばし、隣のキッチンへ引きずって行って、ジュースサーバーのボンベで中井さんの腹部を殴りつけるなどの暴行を加えた。

ぐったりした中井さんを店の事務所に連れて行き、両手両足をビニールテープで縛って、そのまま店をオープン。途中で武田が様子を見に行くと、中井さんが息をしていないことに気付いた。慌てて野本を呼び、2人は「どうしたらいいか……」と話し合った。

「救急車を呼びましょう」

「バカ、勝手なことをするな。社長への報告が先だ」

〈《懲役は…》「死体は樹海に捨てろ」41歳同僚の“息が止まる”までボコボコに…ヤクザに脅されてリンチ殺人に参加した男が「自白を選んだ」理由（平成24年の凶悪事件）〉へ続く

（諸岡 宏樹）