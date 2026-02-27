「万能すぎ」“超強力マグネット”活用法5選 アイラップ、爪切り、調味料チューブも浮かせてスッキリ収納
“強力マグネット”を活用したライフハック5選がインスタグラムに投稿され、多様な使い方に動画再生2万回超えの反響があった（26 日午後6時時点）。
【写真一覧】「わぁマグネット万能すぎます」小さな日用品までも浮かせるマグネット活用術5選
3児の母で“頑張らない”収納術をSNSで発信している、ちいさん（@chi_yurusyuno）が「実はマグネットって…こんなに万能だった」「ちょっと工夫するだけで時短が叶ったり 暮らしがラクに」とコメントし、おすすめ活用法を動画で紹介している。
1：アイラップをレンジフードに「浮かせる」
アイラップの底面に、商品台紙が付いたままの強力マグネットを入れる。これをレンジフードにペタッと貼るだけで、調理中に片手ですぐ取り出せるようになる。
2：濡れたままピーラーを「浮かせる」
キッチンの水回りに「マグネット補助板」を貼り、そこにマグネットをセットする。これだけで、濡れたままのピーラーをペタッと貼り付けて収納できるようになる。
3：チューブ調味料の「転倒防止」
冷蔵庫のドアポケットに補助プレートを貼り、超強力マグネットをセットする。チューブ類の末端をダブルクリップで挟めば、マグネットにピタッと固定され、冷蔵庫内で倒れるストレスが軽減される。
4：壁を「掲示板」に変えて忘れ物防止
「壁に磁石が付く場所があるの知ってた？」と問いかけ、壁に磁石が付く場所に学校などのプリントを貼れば、目立つ掲示板となる。忘れ物防止に活用できる。
5：細かいアイテムも「ブックエンド」に浮かす
爪切りのような小さな日用品も、ブックエンドにマグネットを貼り付けるだけで、浮かせてスッキリ収納できる。
小さなストレスが軽減されそうな“浮かせる収納術”に、コメント欄には「万能すぎるね 何個もまとめ買いしたくなる！」「わぁマグネット万能すぎます」「冒頭のマグネットの勢いよき」などの反響が集まっていた。
