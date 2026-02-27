広島〜岩国間で1往復が運行予定

JR西日本は2026年3月20日から観光列車「はなあかり」を山陽本線の広島〜岩国間で運行します。

【画像】これが広島〜岩国間を走る「はなあかり」の運行時刻です

「はなあかり」は、大阪駅と鳥取駅を結ぶ特急「はまかぜ」で使用されているキハ189系を改造した車両です。デザインは特急「やくも」用の273系などを手掛けた川西康之氏が担当。列車は3両編成で、3号車がグリーン車、2号車はグリーン車＋サロン、1号車はグリーン車を上回る「スーペリアグリーン車」となっています。

運行区間は3月20日から6月28日の一部土日祝。通常は普通と快速「シティライナー」のみが走る広島〜岩国間で1往復が運行予定です。走行距離は41.4kmと比較的短く、所要時間は66〜74分です。

発売箇所はtabiwaトラベルの「鉄道ファンの宝箱」。「スーペリアグリーン車」の4月運行分は3月4日（水）13時から、5・6月運行分は4月7日（火）13時から発売開始となります。グリーン車とグリーン車ボックス席（2・3号車）の4〜6月運行分は、乗車日の1ヵ月前の13時から発売開始となる予定です。

ちなみに、広島県はJRの路線が無い沖縄県を除き、JRの在来線特急車両が定期列車として乗り入れない珍しい県です。今回、不定期の観光列車ではあるものの、特急形気動車が乗り入れることになります。なお、岩国駅がある山口県には気動車特急「スーパーおき」が走っています。