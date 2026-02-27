泥んこまみれになった秋田犬の子犬が、水浴びのあと軽トラの荷台で“天日干し”されることに。のどかな風景の中で繰り広げられる無邪気なひとときが、多くの人の心をつかんでいます。

投稿は記事執筆時点で82万再生を突破。「ほっこりする」「幸せだね♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おじいちゃんの軽トラに乗って『天日干し』される秋田犬の子犬→可愛いが渋滞している光景】

軽トラで“天日干し”

TikTokアカウント「mutsu_mofumofu」に投稿されたのは、秋田犬カフェの看板犬・陸奥くんのひとコマ。この日、泥んこになった陸奥くんは水浴びをし、そのまま軽トラの荷台で乾かすことになったのだとか。

タオルが敷かれた荷台の上で、陸奥くんはごろんと横になり、どこかとろんとした表情を見せていたそう。そばでは愛おしそうに目を細めたおじいちゃんが優しく見守り、その場には自然と笑みがこぼれるような空気が流れていたといいます。

動くぬいぐるみ？

すると、陸奥くんは突然スイッチが入ったかのように背中を荷台にこすりつけ始めたそう。左右に体を大きく揺らし、全身で“乾かす”ことを楽しんでいるかのような様子だったとか。なんとも可愛らしい仕草に、思わずキュンとしてしまいます♡

タオルを甘噛みしながら、さらに勢いよくゴロゴロ。仰向けになって脚をばたつかせる姿は、まるで大きなぬいぐるみのよう。無邪気さがあふれ出す陸奥くんの姿に、ただただ愛おしさが込み上げてきます。

のどかな幸せ時間

そんな陸奥くんを、おじいちゃんは終始やさしい秋田弁で語りかけながら見守っていたそう。その穏やかな声色とまなざしが、はしゃぐ陸奥くんの愛らしさをいっそう引き立てていたといいます。

見守るおじいちゃん、軽トラの荷台、豊かな緑、そして無邪気に転がる陸奥くん。すべてが溶け合った空間は、まさに可愛いが渋滞しているひととき。おじいちゃんの軽トラで“天日干し”される陸奥くんの姿は、多くの人の心を優しく包み込んだのでした。

話題となった投稿には「なんだこの幸せ空間は」「おじいちゃまと秋田犬ちゃん本当に可愛い♡」「可愛い。大きいぬいぐるみだなぁ」「みんな幸せそうでほっこりするー！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「mutsu_mofumofu」では、秋田犬カフェの看板犬である陸奥くんや源太くんの日常が数多く投稿されています。自然豊かな秋田の風景とともに、のびのびと過ごす姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mutsu_mofumofu」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。