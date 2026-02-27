ハスキー犬が「散歩拒否」で動かなくなった結果、呆れた弟犬が…まさかの光景と結末に称賛の声が集まっています。

話題となっている動画は記事執筆時点で16万5000回再生を突破し、「散歩どころじゃないｗ」「ナイスアシスト」といったコメントが寄せられています。

【動画：ハスキー犬が『散歩拒否』で動かなくなった結果→呆れた弟犬が…『まさかの光景と結末』】

散歩拒否、発動！

Instagramアカウント「mamezou520」に投稿されたのは、「散歩拒否」で動かなくなったシベリアンハスキーの「豆蔵」くんと、その姿に呆れる弟の「大福」くんの様子。

ゴロンと道に横たわって強めの「散歩拒否」発動し、微動だにしない豆蔵くん。そんな豆蔵くんのリードを咥え、大福くんは力の限りグイグイッと引っ張り始めたんだとか。

弟の全力アシスト

横たわりながらも踏ん張っているのか、大福くんに何度グイグイ引っ張られても全く動かない豆蔵くん。散歩が進まず困っているママをアシストすべく、大福くんは真剣な表情でリードを引っ張ります。

少し疲れてしまったのか、引っ張るのをやめて少しだけ豆蔵くんに近づいてみる大福くん。大福くんはこの日ナップサックに入っていたそうですが、飽きてしまい出してあげたら「お手伝い」をしてくれたのだそう。

「勝負」の行方は…

一度引っ張ることをやめてしまった大福くんは疲れてしまったのか呆れてしまったのか、志半ばにして諦めてしまったよう。ずっと倒れている豆蔵くんを見ながら、隣でオスワリしてしまいます。

結局この日は、豆蔵くんが倒れすぎてお散歩にならなかったといいます。弟の大福くんの頑張りにも関わらず、強い心で断固「散歩拒否」を崩さなかった豆蔵くんなのでした。

投稿には「散歩どころじゃないｗ」「ナイスアシスト」「一生懸命で可愛い」「どうしたお兄ちゃん」「お手伝いしてくれてますね」「みんなで綱引きだ～」といったコメントが寄せられています。

2匹の愉快な日常は、Instagramアカウント「mamezou520」でチェックすることができます。

