伝統工芸や民藝が見直されて久しいが、地方に足を延ばせば今も若い作家がいきいきと活躍している。秋の旅はそんな“手仕事”をテーマに、北陸の街を訪ねてみてはいかが。

暮らしに馴染む工芸作家の作品を集めたギャラリー『atelier＆gallery creava』＠長町

カフェを併設したショップに、ギャラリー、陶芸体験、アトリエ……多彩な顔を持つ複合アートスポットだ。

『atelier＆gallery creava』フロアの奥はカフェのカウンターになっている

築100年以上の蔵を改装したギャラリーでは注目の若手作家を中心に紹介。ショップでは個展で取り上げた作家の作品のほか、オリジナルの器シリーズも並ぶ。アクセサリー体験は当日申込みもOKなので、工芸の旅の始まりに立ち寄りたい。

『atelier＆gallery creava』ギャラリーマネージャー：川岸いずみさん

『atelier＆gallery creava』明るい雰囲気のアクセサリー工房

［店名］『atelier＆gallery creava』

［住所］石川県金沢市長町2-6-51

［電話］076-231-4756

［営業時間］11時〜17時（九谷焼アクセサリー体験の受付〜16時）、陶芸工房：土〜月、時間はHPで確認を

［休日］水、木

［交通］北陸鉄道バスまたは金沢ショッピングバス「香林坊」下車、徒歩約8分

生活に余白をくれる“新しい工芸”との出合いを紡ぐ『Art shop月映』＠安江町

「若い作家の展示の場を増やしたい」と10年ほど前にオープン。古民家を改装した小さなギャラリーだが、コンセプトは攻めている。工芸は器をはじめ実用に即した作品も多いが、ここではあえて実用品は扱わず工芸の技術を駆使した非実用的なオブジェを中心に紹介している。

『Art shop月映』工芸作家であり、金沢美術工芸大学学長を務める山村慎哉氏の作品『夜光貝重白丸文長方小箱』（右）など

『Art shop月映』店主 宮永満祐美さん

店主：宮永満祐美さん「企画展の期間のみ開店しますので、HPでご確認下さい」

『Art shop月映』古民家の空間も趣がある

［店名］『Art shop月映』

［住所］石川県金沢市安江町18-10

［電話］076-256-5371

［営業時間］10時〜16時、土・日・祝：〜17時

［休日］月、火、企画展がない期間※SNSなどで確認

［交通］JR北陸新幹線ほか線金沢駅東口（兼六園口）から徒歩11分

若手を中心に多様な現代工芸の今をいきいきと映し出す『縁煌（えにしら）』＠東茶屋街

1階はショップ、2階は個展スペース。地元の若手作家を中心に80人以上の漆、染色、ガラスなど現代感覚の工芸作品が並ぶ。

『縁煌（えにしら）』正面の金箔の作品は、野原さんの妻で、ホテル『ハイアットセントリック金沢』にも作品が飾られる箔デザイナー高岡愛さんによるもの

なかでも多いのが九谷焼で、「え、これも九谷焼？」と思わず足を止めるような独創的な作品も。店内を見て歩くだけで、工芸の今がゆるやかに見えてくる。

『縁煌（えにしら）』店主 野原歩さん

店主：野原歩さん「多彩な作品が揃うのできっと、お気に入りに出合えますよ」

『縁煌（えにしら）』個性的な作品が並ぶ店内

［店名］『縁煌（えにしら）』

［住所］石川県金沢市東山1-13-10

［電話］076-225-8241

［営業時間］10時〜17時※季節により変動

［休日］無休（不定休あり）

［交通］北陸鉄道バス「橋場町」下車徒歩約5分

金沢ならではのアートと共鳴するホテルに泊まる悦び『ハイアットセントリック金沢』＠金沢

伝統工芸の街、金沢。その空気が丸ごと息づくようなホテルだ。館内には加賀友禅や金箔をモチーフに、その工程にも興味を持たせるアートピースが散りばめられている。

『ハイアットセントリック金沢』街で使われていた鉄の道具に金箔を施し、松を象ったオブジェ。背景は、金沢の水路からインスピレーションを得た、青い一筆書きだ

メインダイニングで味わう料理もまた、地元らしさが際立つ。朝食ブッフェには郷土料理が並び、ディナーでは石川らしい食材が、この土地の“食”の豊かさや力強さを感じさせてくれる。

『ハイアットセントリック金沢』レストランにある『加賀野菜図』

［店名］『ハイアットセントリック金沢』

［住所］石川県金沢市広岡1-5-2

［電話］076-256-1234

［交通］JR北陸新幹線ほか金沢駅西口（金沢港出口）から徒歩2分

ギャラリーやホテル、工芸の都を歩く楽しさ

工芸をテーマに歩くと、金沢という街はぐっと景色が違って見えてくる。「東京国立近代美術館工芸館」が金沢に移り、「国立工芸館」となったのが2020年。以来、この街はますます工芸の都へと進化を続けているのだ。

表情の異なる古い町並みが点在する金沢。

例えば長町はかつて武家が暮らしたエリアで、武家屋敷の土塀や石畳が今も遺る。その一角にある『クリーヴァ』に足を踏み入れると、明るい陽光が差し込む空間が眼前に広がる。さらに奥へ進めば古い蔵が現れ、中はギャラリースペースになっていた。

キュレーションを手掛ける店長の川岸さんは、「時代を経ても古くならず、恒久的に美しいもの。独自性やアート性もあるけれど、生活に取り入れやすいものを選んでいます」と話してくれた。

『クリーヴァ』が日常に寄り添うアートなら、『アートショップ月映』は、あえて実用性を排したオブジェのような作品を扱う。

ここはかつて商人の町として栄えた安江町の路地に佇む古民家のギャラリーだ。店名は庭にあった“つくばいに月が映った”という話に由来する。扱うのはほぼ地元金沢の作家。伝統工芸の技を取り入れた革新的な作品が目を引く。

そして石川県といえばやはり九谷焼だろう。今やその世界はすごいスピードで進化している。

「九谷焼は制約が少なく、若い作家が自由に挑戦できるからイノベーションが起こしやすい」と語るのは、ひがし茶屋街にある『縁煌』の店主・野原さん。

最近は赤絵の再評価が目覚ましく、若手作家が次々と登場しているという。伝統的でありつつも、九谷焼の世界は想像以上に自由なのだ。

毎年の「KOGEIフェスタ！」や11月末に開催される「KOGEI Art Fair Kanazawa」など、秋は街全体がより工芸に染まる金沢。アートなホテル『ハイアット セントリック 金沢』に泊まり、工芸に触れるのも、新たな金沢の旅のスタイルだ。

