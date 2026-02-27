英語で「気まずい」は何て言う？ 気まずさや居心地の悪さを伝える英語フレーズ

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

「沈黙が流れて気まずい雰囲気」「友だちと気まずくなった」など、日常生活の中で意外と使うことのある「気まずい」という言葉。その場の空気や人間関係などに対するぎこちなさや恥ずかしさ、微妙な具合をあらわしますが、英語の場合、どのように表現するのでしょうか。今回は、「気まずい」の英語フレーズを例文とともに紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「気まずい」の英語表現

「気まずい」と英語で言いたいとき、どのような単語を使うのでしょうか？ 沈黙がつらい、空気が重い、居心地が悪いなどのニュアンス別にいろいろな言い方を紹介していきます。

【1】 It’s awkward. 「気まずい」

【解説】最も一般的な表現で、沈黙や微妙な空気のときに使われます。たとえば、「There was a long silence. It was awkward.（長い沈黙があって、気まずかった）」のように、過去形で使われることが多いです。

【2】 It’s kinda uncomfortable. 「ちょっと気まずい」

【解説】「awkward」よりやや柔らかい言い方で、「居心地が悪い」というニュアンスが含まれています。「It’s kinda uncomfortable being here alone.（ここに一人でいるの、ちょっと気まずい）」のように、気まずい気持ちを伝えたいときなどに使えます。

【3】 This is tense. 「空気が張りつめている」

【解説】喧嘩や対立などで、重たい空気のときに使われる表現です。「This is tense. Maybe we should change the subject.（空気が気まずいね。話題を変えようか）」のように、友だち同士の会話などでよく使われます。

今週はここまで。

