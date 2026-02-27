結局、歴史は「心」で動いている。文明の興亡、帝国の盛衰、そして「神と人間」。古代人の心性に迫る全8巻が完結！

メソポタミア、エジプトから、ペルシア帝国、ギリシア都市国家を経てローマ帝国まで――。4000年にわたる古代文明史を一人の歴史家が見つめ直した「地中海世界の歴史」全8巻がついに完結した。シリーズの大きな特徴となっているのが、人間の心の歴史を探求する「心性史」の視点だ。

大谷選手はなぜ歴史に残るのか

「地中海世界の歴史」（講談社選書メチエ）の著者、本村凌二氏（東京大学名誉教授）は古代ローマ史の第一人者。しかしこのシリーズでは、メソポタミア、エジプト、ペルシア、ギリシアなどさまざまな文明の興亡を、単なる史実の羅列ではない「地中海文明」という大きな視野で描いている。

その試みには、他の分野の研究者からも感嘆の声があがっている。近代アジア史の岡本隆司氏（早稲田大学教授）もその一人だ。岡本氏はシリーズ完結に際して本村氏と読売新聞紙上で対談し、〈読者の立場からも同じ歴史家からしても近年まれにみる壮挙〉と称賛している。（2026年2月17日読売新聞朝刊「地中海と中国 対照的な文明発展」）

この対談で岡本氏は、〈全体史を描くため人間の心を探る「心性史」が柱になった〉と、このシリーズの特徴に着目している。「心性史」とは、20世紀のフランスで始まった歴史学の手法で、生活する人々の感性や心にまで掘り下げていく歴史の見方だ。

感性や心を掘り下げて歴史を語る――これは従来、小説家の仕事とされてきた。「心」は歴史学では非常に扱いにくいテーマなのだ。しかし本村氏は、長年の研究のなかで、結局、人間の心が問題だと考えるようになったという。

〈政治・経済・社会と言っても、その中で動いているのは心を持つ人間。これら全ての歴史を捉える「心性」の歴史をもっと重視すべきではないかと思う。〉（同紙対談記事）

そして、歴史を動かし、歴史に名を残す人物として、こんな例を挙げる。

〈野球の大谷翔平選手も成績が良いだけでなく、立ち振る舞いに米国の人も魅了されている。人を動かすのは心の触れ合い、感動が大事だ。〉（同紙対談記事）

その時代の人々は何を願い、何に心を動かされてきたのか。それが社会を動かし、政治・経済にも影響を及ぼしてきたのではないか。そうした「心の問題」に目をこらし、そこから権力の興亡や大帝国の盛衰、さらに文明の変貌までも見通していこうというのである。

限られた資料のなかから「古代人の心性」を明らかにしていくのは簡単ではないが、その変化が特にはっきり表れるのが、「神」への認識と信仰だ。人間は神に何を求め、神をどのような存在ととらえていたかが、このシリーズのひとつのモチーフとなっている。

そして、4000年の地中海世界の歴史の中で、最大の事件は「一神教文明への転換」だった。

現在、宗教といえばキリスト教やイスラム教などの「一神教」を思い浮かべるが、人類文明の黎明期には、多くの神々に囲まれた「多神教」が当たり前だった。

古代の伝承の世界では、神々はいつも人間の身近にいるかのように語られている。神々はたえず人間にささやきかけ、ときには姿を見せることもある。こうした描写は、現代人の視点からは、幻聴や幻視にまどわされた迷妄と片づけられがちだ。

だが、シリーズ第1巻のタイトルが『神々のささやく世界』とあるように、本村氏はこうした現象を単なる幻覚や錯覚ととらえず、古代人の心のなかでは現実として感知されていたと考える。

〈古代の人々が当然のごとく記す、命令する神々とそれに従う人間という神話や伝承は、必ずしも妄想や絵空事とは思えない。少なくとも、実証史学の研究者である筆者には、迷妄の人間たちとして切り捨てる気にはならなかった。〉（第1巻『神々のささやく世界』p.320）

むしろ太古の古代人には、神の声が幻聴ではなくリアルに聞こえていた、という前提で読んだ方が、そうした史料は理解しやすい、というのだ。

文字が普及して、神が姿を消した？

しかし、その声が人間たちには届かなくなってしまう。それは紀元前1000年前後の数百年間に起こった事態だった。この時代、東地中海地域では、人類史に画期をなす大きな「三つの発明」がなされていた。それは、アルファベット、一神教、貨幣である。

なかでも、フェニキア人が開発したアルファベットは、画期的なものだった。それまで用いられていた絵文字や楔形文字に対して、音素を表す20あまりの文字の組み合わせで何でも表記できるようになったのだ。

言葉というものが「話し、聞く」ものから、文字によって「書き、見る」ものに変わったとき、神をまず「声」として感じてきた人間の心性にも、大きな変化が起こったことは、史料的に実証はできないが、なんとなく想像できるだろう。

〈文字の単純化とその普及は画期的な出来事であった。そこに生きる人々にとっては一種の認識能力の革命であっただろう。アルファベットのごとくあらゆる音声を記す文字（音素）すなわち表音文字が開発されれば、やがて覚えきれないほどの数多の神々を崇めるという心にも、どこかに変化の兆しが生まれても不思議ではない。〉（第2巻『沈黙する神々の帝国』p.36）

紀元前4世紀、アレクサンドロス大王の東方遠征によってギリシア文明とオリエント文明が融合し「グローバル化」したヘレニズム時代も、大きな変動の時代だった。ギリシア語が共通語として使用される中で、各地で宗教融合（シンクレティズム）が起こり、新たな神々が生まれ、人間と神の関係にも変化の兆しがあらわれたのである。

本村氏によれば、この時代に新たに現れた宗教には、「救済の約束」という共通項があるという。

〈人々は都市や国家から孤立していくのを感じながら、個人としての認識にめざめつつあったのであろうか。共同体としての安泰よりも、個人としての救済を求める兆候がみえてくるようでもある。（中略）信仰を中核に古代人の心性をながめるのであれば、まことに大きな変貌の時代として理解されるだろう。〉（第4巻『辺境の王朝と英雄』p.244）

人類最初のグローバリズムといわれる新たな時代に、「個人としての救済」を求め始めた人々。この後、地中海世界の片隅に生まれた一神教＝キリスト教はローマ帝国の国教となり、またしても「神と人間の関係」が文明を大きく転換させることになる。

歴史学は「人間の心」にどこまで迫れるか――。文明の盛衰と大帝国の興亡の陰で進行する壮大なドラマ。まさに知的興奮に満ちた必読のシリーズだ。

