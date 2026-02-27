「キリンはダメ、アサヒがいい」…土俵作りにビール瓶が欠かせない理由と、テレビに映らぬ「紙切れ」が生む小遣い

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

土俵の作り方

土俵は、本場所の数日前から呼出が総出で作りあげている。設計図はなく、すべて呼出の勘だ。

まず、古い土俵を壊し、新しい土を盛る。これを「タコ」や「タタキ」という道具でたたいて平らにし、砂利と砂を詰めた俵を土俵に埋め込む。

俵には、すべて名前がついている。土俵の円い俵が「勝負俵」。その円の東西南北4ヵ所に少しずらして埋まっているのが「徳俵」。勝負俵の外側にあり、土俵を四角く縁取っているのが「角俵」。土俵の4隅にあるのが「あげ俵」。力士や審判の親方が土俵に上がる際の階段部分が「踏み俵」。さらに、力水の入った水桶を置く「水桶俵」。全部で66俵が使われている。

この俵づくりに欠かせないある品について、呼出たちはこう口をそろえる。

「キリンはダメ。アサヒがいい」

動物園や新聞社の話ではない。何がいいのか悪いのかというと、ビール瓶。

大相撲の“時間稼ぎ”

俵を作る際、袋状の俵に砂利と砂を詰め、口を閉じたらビール瓶でたたいて形を整える。キリンのビール瓶は軽いけれどガラスが薄い。アサヒは肉厚なので砂利の詰まった俵をたたいても割れないのだ。

こんなことがあったそうだ。

ある地方巡業。力士たちより先に現地に乗り込んだ呼出たちが、会場の体育館で土俵を作り始めた。ところが、持ってきたはずのビール瓶がない。仕方なく、近くの酒屋に走ってビールを買い込んだ。ちなみに、俵づくりに使うのは大瓶だ。まずは空けなければ始まらないので呼出総出で酒盛りを始めたら、酔っ払って仕事にならなかった。

大相撲はなぜ、NHKの中継が終わる午後6時ちょうどに終われるのか。どうやって時間調整しているのか--。という話は、すでに記した。

台風15号の影響で取組開始が30分遅れた2019年の秋場所2日目は、十両取組で塩まきの回数を1回減らして、時間短縮を実現させた。

逆に時間が余ってしまうケースもある。時間稼ぎの方法はいくつかあり、先述の竹ぼうきで土俵をならす、というのもその一つだ。

もう一つ、10分近く時間稼ぎをする手段がある。

「顔ぶれ言上」

横綱土俵入りのあとに時間が余っている場合、幕内取組の前に、立行司が土俵で翌日の幕内全取組を紹介するのが「顔ぶれ言上」だ。「白鵬にぃ〜、稀勢の里ぉ〜」などと読み上げ、2人のしこ名が書かれた半紙を桟敷席の客に見せる。なぜかテレビ中継には映らない光景で、NHKのテレビ画面では実況のアナウンサーと解説者が、このあとの見どころや今場所の展望などを話し合っている。

「顔ぶれ」の紙切れがお金に化ける

この「顔ぶれ」を書いた紙が、実は、けっこうなお金を生み出している。

翌日の取組が決まると、担当の行司は即座に、対戦力士のしこ名を半紙に書き始める。1番につき1枚、相撲字で東西両力士のしこ名を書いていく。「顔ぶれ言上」ではこの紙を客席に披露する。

この紙は、顔ぶれ言上が終わると呼出に渡される。受け取った呼出は、翌日の朝一番に国技館の太鼓やぐらの木枠に張り出している。「本日の幕内取組はこうですよ」と客に知らせるためだ。

この紙切れがお金に化けるのは、このあとだ。

張り出された紙は、十両の取組が始まる時に取り外す。こうして、「用なし」となった紙が呼出の手元に残る。

この紙に需要があるのだ。呼出に対して、相撲協会関係者やタニマチ筋から、「何日目の紙が欲しい」と希望が入る。で、呼出がその紙を渡すと、「気持ち」をくれるのだ。若手の呼出2人が担当している。「うまみ」のある仕事なので、基本的に1年交代で、次の後輩呼出に仕事が引き継がれていく。

以前、担当の若手に1場所の「実入り」を尋ねた。

「そこはちょっとアレで」と頭をぽりぽりかくのでここでは記さないが、「おーっ、けっこういいねえ！」という感じの小遣いになる。

一方、紙を手に入れたタニマチたちは、これを行きつけの店に持って行くと飲み代がタダになるとか。いろいろ役立つ。

「でも、あれを書いてるのは、こっちなんですけどね」と某行司。

