時計だらけの奇妙な館で起こる逃げ場のない連続殺人…映像化で話題の『時計館の殺人』はアリバイ崩しが解読の鍵だ！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回取り上げるのは、本格ミステリーの巨匠・綾辻行人先生の作品です。シリーズものの一作ですが、それぞれが独立した作品で、途中から読み始めてファンになった方が多数いると聞いています。舞台となる建物は不気味だし、幽霊も出てくるようですが、立ちはだかる「アリバイの壁」が読者にとっては最も怖い存在かもしれません……。

時計だらけの奇妙な館で連続殺人が……

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人、ようへいでございます。

一つ、懐かしい夢を見ました。夢の中で私は小学生なのですが、友達の家に大勢で集まり、みんなでテレビゲーム（ファミコン）をしているのです。なぜかその部屋には、テレビが上下2段で3台ずつ、計6台あります。昔の電器屋のテレビ販売のディスプレイのような状態です。

下段の真ん中で『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ』というミステリーゲームをやっているのですが、私の前に友人が大勢いるため、画面がよく見えません。「めちゃくちゃ見たいのに、見られない」という"悪夢”でした。

このゲームがきっかけで、舞台である道東の阿寒湖や摩周湖を観光に訪れた方も結構いると思います。私の知人にも、このゲームに影響を受けて「聖地巡礼」ということで旅行した方が2人ほどいます。それくらいの名作ミステリーゲームです。

さてこの夢を見たということは、「阿寒湖を舞台にした本格ミステリー、『黒猫館の殺人』を紹介せよ」というメッセージとも考えたのですが、今回は当初の予定通り、綾辻行人「館シリーズ」の代表作と言ってもいい作品、『時計館の殺人』の方をご紹介します。2026年2月27日(金)、Huluでドラマが公開されます。私の夢のシンクロよりは、世間的にはこちらの作品の方がタイムリーかと思いますので。

1992年度、第45回日本推理作家協会賞長編部門受賞作

綾辻行人『時計館の殺人』（新装改訂版・上下巻）

現在第9作まで出ているこの館シリーズですが、第1作目が『十角館の殺人』。これが「新本格ミステリーブームの嚆矢」と言われている作品です。

第2作『水車館の殺人』、第3作『迷路館の殺人』、第4作『人形館の殺人』で、5作目に当たるのが『時計館の殺人』。この第5作を読むにあたって、1作目から読まなくてはいけないかというと、そんなことはありません。

1作目の『十角館の殺人』に出てきた人物が本作の主人公の一人になっているので、たしかに読んでいればより楽しめるかもしれませんが、この作品単体でも十分に楽しめます。逆に、この作品を読んでからエピソード0として『十角館の殺人』に遡るというのも、乙な読み方かと思います。

館シリーズには、シリーズを通しての設定があります。中村青司（なかむら・せいじ）という夭逝した天才建築家が日本各地に奇妙な館を建てており、その館で次々と殺人事件が起きるという設定です。

今回は神奈川県鎌倉にある、巨大な時計塔を備えた館が舞台となります。ここは「古峨倫典（こが・みちのり）」という時計会社の元社長が、娘である「古峨永遠（こが・とわ）」のために中村青司に依頼して建てたものです。

この館の「時計塔」と呼ばれる塔には大きな時計があるのですが、なぜか針がありません。時計塔の内部は「旧館」と呼ばれ、窓のない部屋がいくつかあり、廊下には108個の様々なアンティーク時計が飾られています。その時計が指し示す時間は全てバラバラという異様な空間です。現在この時計館には、古峨倫典の息子である「古峨由季弥（こが・ゆきや）」と、使用人である「伊波紗代子（いなみ・さよこ）」など数名が生活しています。

そんな時計館には、ある噂があります。少女・古峨永遠の霊が出るという噂です……。そこで、オカルト雑誌を発行している出版社の副編集長と、カメラマン、新米編集者の3人、さらに霊能者1名、そして大学の超常現象研究会のメンバー数名が、この時計館に心霊調査に訪れるのです。

時計塔にある窓のない旧館に、霊能者と超常現象研究会の学生、そしてカメラマンたちが3日間カンヅメになり、心霊現象の調査（降霊会のようなこと）を行います。しかしその後、密室状態の旧館内で次々と参加者が殺害されていくのです……。彼らは外部と連絡を取る手段を持っていません。

一方で、出版社の副編集長や新米編集者は、旧館とは別の建物（新館）に滞在しており、旧館で起きている連続殺人に気づかないまま、彼ら自身も事件に巻き込まれていきます。

このミステリーの見事な点は、怪しい人物は読めばすぐに分かるのに、全員に完璧なアリバイがあり、理論上どうしても事件を起こすことができない。物語は読者に対してフェアな形で記述されており、怪しい人物は「こんなことをしていた」「あんなことをしていた」と読者に提示されています。なぜ事件が次々と起きていくのか。ここには非常に大がかりなトリックが使われています。

全員にアリバイが生まれてしまう理由は何か、そして一体誰が、なぜこの館で多くの人を手にかけるのか……。

いよいよ映像化ということになりますが、時計館という奇妙で大がかりな建物、時計塔、旧館に飾られている108個のアンティーク時計をどう表現するのか。頭の中で想像してからドラマを見ると、より楽しめると思いますので、まずは原作から読んでいただきたいです。

本当に素晴らしい、そして悲しい、ある種「純愛の物語」とも言えるかもしれません。『十角館の殺人』を読んだ方も、まだ読んでいない方も、館シリーズを代表する名作『時計館の殺人』をぜひお楽しみください。

綾辻行人『時計館の殺人』。

館シリーズはすべて名作ですが、10作目の完結編と言われている作品は、まだ出ていません。それが出る前に、ぜひ皆さんもシリーズに足を踏み入れてみませんか？

それでは、素敵なブックライフをお過ごしください。ようへいでした。

