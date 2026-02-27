侍Jでも際立つ“存在感”　指揮官が大谷翔平に期待すること　決起集会の開催は…【侍ジャパン】

会見に出席した侍ジャパンの大谷翔平

侍ジャパンは2月27日・28日にバンテリンドームで行われる中日との壮行試合に向けて、26日に前日練習を行った。メジャー組から吉田正尚、鈴木誠也、そして大谷翔平も参加し、本番モードが高まった。

【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック

吉田は左翼手としてシートノックに参加すると、フリー打撃では快音を響かせ、サク越えを連発。ドームの4階席まで運ぶ豪快な一発を放った。

鈴木は中堅の守備に就くと、キャッチボールでは佐藤輝明と組んで行った。大谷はグラウンドに現れると、ナインが続々と挨拶に訪れ、キャッチボールなどで汗を流すと、スター軍団の中でも一際大きな存在感を放っていた。

メジャー組が参加した練習を見つめた井端弘和監督は、会見で「吉田選手だけグラウンドで打ちましたけど、まだ時差ボケは残っていると思います。まだまだ本調子ではないと思います。まずは体調というところを整えることに重点を置いて、大阪からしか試合に出られないので、いい状態で出場して欲しい」と期待を込めた。

名古屋から3人のメジャーリーガーが参加したが、彼らへの期待について問われると「いや、当然、3人だけじゃなくて全員に活躍して欲しい」とし、「チーム（の雰囲気など）は一緒ですけど、皆さん（報道陣）の方がすごいなと思います」と、指揮官は苦笑いした。