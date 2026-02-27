多くの人が知らない「未解決事故」の生存者が明かした「恐怖の正体」

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

いわき市から戻った私は早速、第58寿和丸に関する資料集めに着手した。

まずは、事故を伝える新聞記事の収集だ。インターネットの記事データベースを使って片っ端から、読売新聞や朝日新聞など全国紙の過去記事を検索。「第58寿和丸」「酢屋商店」などのキーワードでヒットする記事を拾い集める。「福島民友」「福島民報」という地元紙２紙の記事も調査した。ネット上に残るブログやネットメディアの記事なども保存していく。

そうやって集めた新聞記事の中に、沈痛な面持ちで記者会見に応じる野崎の姿があった。事故当日のものだ。目頭を押さえている。明らかな動揺が見て取れる。事故の翌朝、生存者と遺体を乗せた船が小名浜の岸壁に着いた様子を伝える記事には、野崎の写り込んだ写真が添えられていた。

他の写真には、行方不明者の上着を抱き締め、泣き崩れる年老いた母親も写ってい た。家族たちのコメントも読み進める。

幼い子どもを抱えた、今の私の年齢と変わらない女性もいた。

何が何だか分からぬまま、大切な夫や父や息子を失った人たち、行方不明という現実を受け入れられない人たち。

彼らは、事故後の日々をどう生きてきたのだろうか。それを思うと、過去記事を読み込む私も胸が痛い。

事故当時のころの野崎のことも考えた。

「日々の新聞」取材で会った野崎は事故原因への疑念を繰り返しつつ、穏やかな表情も見せていた。事故後の日々は筆舌に尽くし難い時間だったはずだ。それなのに、どこか悟ったような雰囲気を漂わせていた。私は「あんなふうに話せるようになるまで、どれだけつらいことがあったのか」と思わずにはいられなかった。

事故に関する新聞記事や資料集めと同時並行で関係者への取材に手を付けた。まずは３人の生存者だ。皆、すでに酢屋商店を退社している。

２０２０年２月、私は生存者の１人、豊田吉昭に会うことにした。

豊田はあの事故で海に放り出された際、大道孝行と一緒に浮きの下部に垂れ下がったロープを握り締め、必死で生き延びた。何度も波をかぶり、頭が水中に没し、油まみれにもなった。「助かったら持ち帰って神棚に飾ろう」と思っていた流木を、レッコボートに引き上げられる際に手放したあの人物だ。

事故から10年余り。豊田はあの事故をどう感じ、どんな思いを抱きながら事故後の年月を過ごしてきたのだろうか。何より、野崎らが持つ「原因は波ではない」という強い疑念を豊田も感じている可能性がある。

事前に得た情報によると、豊田は事故から８年後の２０１６年、それまで14年間働いた酢屋商店を辞め、別の漁業会社に移っていた。それでも東北沿岸で漁に勤しむ男たちの結束は強いのだろう。酢屋商店を通じての取材依頼に応じ、小名浜に寄港した際に時間を取ってくれることになった。

取材の日は急に決まった。船の予定は漁次第で頻繁に変わる。豊田の乗る船は、週末の早朝に港へ入ることになった。取材場所はいわき市のイオンモールいわき小名浜。そこで午前10時に会うことになった。豊田にすれば、束の間の休日だ。「取材は午前中に終わらせてほしい」と念を押されていた。

イートインのカウンターで横に並んで話を聞くことになった。

豊田は黒のブルゾンにブラックデニムをはいている。シックな服装だ。私の第一印象は「怖そう」だった。近くで見ると、切れ長の目に鋭さがある。背筋が伸びているせいか、60歳とは思えない。

週末のショッピングセンターには家族連れや若い人たちのはしゃぐ声が響き渡っている。そのイートインの一角で、事故現場の緊迫した様子が再現されていく。

豊田は事故の様子を仔細に記憶していた。犬吠埼沖の第58寿和丸でどんな衝撃を受けたか、傾く船からどう脱出したのか。レッコボートに泳ぎ着いて命をつなぐまでの出来事をしっかりと語った。

救助された豊田は事故後、青森県八戸市の実家に戻り、しばらく船に乗らなかった。およそ２ヵ月間、半ば茫然としていたようだ。

「事故の後は何ヵ月も夜８時、９時に布団に入って電気を消して、闇の中でいろいろ 考えていた。夜中の１時、２時くらいまで眠れなかった。そのうち、その年の年末に入って、なんか分かったんだ。事故の時に感じた『怖さ』が何だったのか」

事故の際、豊田は震えのくるような怖さを感じたのだという。

「すごい怖かった。あの怖さはなんだっただろう。来る日も来る日も同じことを半年考えて、分かったんだ。未練だね。例えば、がん患者がさ、『あなたはあと半年です よ』と宣告されるでしょ。たぶん相当なショックだよね。それでも半年ある。行くとこ行って、会いたい人に会って、気持ちの整理をつける時間はある。（自分の場合は）なんちゅうかな、普通に明日も明後日も生きれるんだと思っているのに、『あと30分後に死ぬんだよ』って急に突きつけられた。もう、あの人に会いたい、あれもしておきたいってことが一つもできない。そういう未練だ。何歳までも生きたいっちゅう未練じゃなくて。やりたいことが何もできないで死を迎えるくらい未練が残ることはないんだ。あの怖さは未練だ。命を奪われるかもしれない状況になって、その覚悟ができていなかった」

豊田の目に涙がにじんでいた。

あの時の焦り、恐怖、苦しみが蘇っているのだろう。

今でも海は怖いですか？

「危ない場所って、なにも海だけじゃないでしょ？ （事故に遭う確率で言えば）何万分の一の事故だったと思う。そんなことを考えてたら何にもできない。一番上の姉は 事故の後、『船に乗るな』って言った。『これで生活してんのに船に乗るなってどういうことだ、庭でも掃いていたら給料くれんのか』って言ったよ。食わなきゃなんない」

死の寸前を経験し、「恐怖」の正体を知り、それでもまた海へ戻っていく。海で働くことを選んだ当時49歳の男には、その道しかなかったのかもしれない。

「……それに喉元すぎればっていうか……最初の２〜３年くらいは毎年（事故の起きた）６月23日になると、（供養のために）ワンカップとか缶ビールとかジュースとか買ってたさ。事故を忘れられないと思っていた。けど、日にちが経って、だんだん忘れてきて。一生忘れないだろうって思ってたけど、時間が経つとね……いい加減になってきて、人間が。次第に記憶が薄れてきてんだ」

さらに、「船は突然、深海へ消えた…「事故」の直前、船内はどのような雰囲気だったのか」では、なぜ沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか、その状況をくわしく描写していく。

