戦争で日本が追いつめられ…それでも「故郷を奪われた人たち」の戦争は終わらなかった

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

約束は北アフリカの地で

「勝っても領土を広げない」という、大西洋憲章に刻まれた美しき理念は、やがて北米大陸沖を離れ、エジプト・カイロへと引き継がれていく。時は1943年11月27日。そこに新たな登場人物が加わった。中華民国の蔣介石である。

この日、チャーチル、ルーズベルト、そして蔣介石の三首脳はエジプトの首都カイロに集結し、日本に対する戦後の処理方針を話し合った。会談の成果として発表されたのが、「カイロ宣言」だ。

カイロ宣言は、大西洋憲章の精神、すなわち「領土不拡大」の原則を根底に据えた上で、日本が過去の侵略によって獲得した領土をどう扱うかについて、明確な指針を打ち出した。

特に重要なのが、以下の一文である。

〈日本国が奪取し又は占領したる太平洋に於ける一切の島嶼を剥奪すること並に満洲、台湾及び澎湖島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還することに在り日本国は又暴力及貪欲に依り日本国が略取したる他の一切の地域より駆逐せらるべし〉

この文章には、単なる戦後処理の枠を超えた、連合国による正義の論理が刻まれている。すなわち「盗んだものは返せ」「力による占領は認めない」という明快なメッセージだ。

満州、台湾、そして第1次世界大戦の結果として日本の委任統治領となった太平洋の島々……、それらを日本から剥奪することは、この宣言によって事実上、国際社会の共通認識となった。

ポツダム宣言で硫黄島は

1945年7月17日、廃墟と化したドイツ・ベルリン郊外のポツダム。そこに集まったのは、アメリカ大統領ハリー・トルーマン、イギリス首相ウィンストン・チャーチル、ソ連の最高指導者ヨシフ・スターリンの三巨頭だった。

のちに「ポツダム会談」と呼ばれるこの首脳会議の途中、チャーチルは政権交代によりアトリーへ交代したが、話し合いは続いた。そして、会期中の7月26日。英米に中華民国を加えた3ヵ国が、ついに日本に対して最後通告とも言える共同声明「ポツダム宣言」を発表した。

この宣言は、2年前のカイロ宣言の内容を土台に据えた上で、日本の降伏条件と戦後秩序を提示するものだった。

注目すべきは、日本の領土について明示された以下の一文だ。

〈日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ〉

ここで、連合国は「日本本土は保持を認める」としながら、それ以外の島々については「我々が決定する」と記した。つまり、硫黄島を含む太平洋の島々が、日本の主権の外に置かれる可能性をこの時点で明確に示したのである。

日本政府はこの宣言を受け入れず、当初は沈黙を貫いた。この沈黙を連合国側は「拒否」と判断した。結果、アメリカは広島（8月6日）と長崎（8月9日）に原子爆弾を投下。さらに同9日、ソ連が対日戦争に参戦し、満州や朝鮮半島、樺太・千島に侵攻した。

日本は追い詰められた。ついに、昭和天皇は決断を下す。

1945年8月14日。御前会議によりポツダム宣言の受諾が決定され「大東亜戦争終結ニ関スル詔書」が発令された。

翌15日、昭和天皇自らの肉声による「玉音放送」で、国民に降伏が伝えられた。

〈堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ……〉

その一節は敗戦の衝撃と深い悲しみを全国民の胸に刻みつけた。

戦争は終わった。

しかし、硫黄島を含む〈諸小島〉の島民たちにとって、その終焉は、新たな始まりだった。故郷を奪われた彼らの「忍び難きを忍ぶ日々」は、ここから始まったのだ。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

